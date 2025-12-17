Dat het aankomende WK voetbal het grootste voetbaltoernooi ooit gaat worden, is voor de deelnemende landen ook in de portemonnee te merken. Dat is voor de KNVB en WK-debutant Curaçao een goede ontwikkeling.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft een bijdrage van 727 miljoen dollar (ruim 620 miljoen euro) goedgekeurd voor het WK van komend jaar. Van het bedrag wordt in totaal 655 miljoen dollar uitgekeerd als prijzengeld aan de 48 deelnemers, een stijging van 50 procent ten opzichte van het vorige WK. Dat meldde de FIFA woensdag.

Verdeling prijzengeld

De kampioen van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico ontvangt 50 miljoen dollar, terwijl de verliezend finalist 33 miljoen dollar krijgt. De nummer 3 mag 29 miljoen dollar bijschrijven. De zestien landen die er direct in de groepsfase uitvliegen, ontvangen nog 9 miljoen dollar.

Naast het prijzengeld krijgen alle deelnemers 1,5 miljoen dollar om de voorbereiding te bekostigen. "Het WK 2026 zal ook baanbrekend zijn wat betreft de financiële bijdrage aan de wereldwijde voetbalgemeenschap", aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino in een verklaring.

Gunstig voor Curaçao

De financiële meevaller is zeer gunstig voor de voetbalbond van WK-debutant Curaçao. De federatie waar Advocaat bondscoach van is, zat voor de kwalificatie voor het WK namelijk in financieel zwaar weer.

Tot 2024 kampte de voetbalbond van Curaçao met hoge schulden. Na inmengingen en waarschuwingen van de FIFA herstelde de situatie een beetje. Met het riante prijzengeld wat Curaçao gaat ontvangen door WK-deelname lijken de tijden van schulden achter de rug voor het eiland.

WK voetbal

Het WK van komede zomer wordt gespeeld van 11 juni tot en met 19 juli van volgend jaar. Oranje speelt in de groepsfase tegen Japan, Tunesië en de winnaar van de play-offs met Oekraïne, Zweden, Polen en Albanië. Curaçao zit in een groep met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador.