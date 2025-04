Beledigde André Onana beleeft nachtmerrie: veelbesproken United-keeper blundert opzichtig

André Onana kon donderdagavond wel door de grond zakken. De keeper van Manchester United beleefde een nachtmerrie in de eerste helft op bezoek bij Olympique Lyon. Zouden de beledigende woorden van tegenstander Nemanja Matic in zijn hoofd zitten?

Onana en Matic vochten in aanloop naar de kwartfinale in de Europa League verbaal een robbetje uit. De voormalig keeper van Ajax haalde eerst de headlines door te zeggen dat zijn club sowieso beter was dan Lyon en dat hij zich niet druk maakte om de Fransen. Dat werd voorgelegd aan voormalig United-middenvelder Nemanja Matic. Hij speelt tegenwoordig bij Lyon en haalde flink uit naar Onana.

Blunder bij 1-0

De Serviër noemde de Kameroense doelman 'de slechtste keeper die Manchester United ooit gehad heeft' en maande hem dat hij 'op moest passen met wat hij zei'. Die woorden zullen nu nog nagalmen in het hoofd van Onana, want hij blunderde opzichtig bij de openingsgoal van Lyon. Een vrije trap werd ingebracht, maar niemand raakte 'm aan. Ook een inlopende Lyon-verdediger niet. Onana had daar niet op gerekend en reageerde veel te laat. Thiago Almada kreeg daarmee de 1-0 op zijn naam.

Engelse media

De camera's zoomden daarna snel in op het balende hoofd van Onana, die dus wel door de grond kon zakken. Hij kan de koppen in de Engelse tabloids al wel raden. The Sun was er als de kippen bij om de blunder van Onana te benoemen tot howler. Daily Mail kopt op het feit dat de keeper 'zijn eigen woorden moet opeten nu hij de voorsprong heeft gegeven aan de Fransen'.

Nog een blunder

Diep in de tweede helft, toen Joshua Zirkzee zijn blunderende keeper leek te redden, ging Onana nog een keer in de fout. Iets minder opzichtig dan bij de 1-0, maar dit keer bokste hij een rebound zo in de voeten van Rayan Cherki. Die maakte in de vijfde minuut van de blessuretijd de 2-2, waardoor de return volgende week nog alle kanten op kan.

