Liverpool is druk bezig op de transfermarkt deze zomer. Jeremie Frimpong en Florian Wirtz kwamen over van Bayer Leverkusen en Milos Kerkez lijkt de volgende versterking te worden. Toch zijn The Reds nog niet klaar en daarbij wordt er gekeken naar Ajax.

In een nieuwe video-update deelt Lewis Steele, Liverpool-watcher van The Daily Mail, zijn bevinden van Liverpool op de transfermarkt. Zo gaat Jarrell Quansah waarschijnlijk vertrekken naar Bayer Leverkusen en moet Marc Guehi van Crystal Palace zijn vervanger worden.

Nederlandse opties

Daarnaast is Liverpool al een tijdje bezig met een jonge speler aan te trekken die in de toekomst Virgil van Dijk op kan volgen in de defensie. Daarbij wordt er gekeken naar talentvolle verdedigers, die de komende tien jaar onder contract kunnen staan bij de club. "Dean Huijsen was een optie, maar hij koos voor Real Madrid", stelt Steele.

Daardoor kwam de club van Arne Slot bij een andere Nederlander uit: Jorrel Hato. "Die staat zeker op de lijst. Van Dijk heeft aangegeven een grote fan te zijn van de Ajacied. Volgens mijn bronnen uit Nederland vindt Van Dijk Hato de beste jonge verdediger uit het land van de afgelopen jaren."

Jong Oranje

Hato is momenteel actief met Jong Oranje op het jeugd EK en maakte in voorgaande seizoenen indruk bij Ajax. De pas 19-jarige linkspoot liet zich vooral zien als linksback, maar bij Liverpool zij ze gecharmeerd van de veelzijdigheid van de Ajacied.

Momenteel zal Hato niet bezig zijn met een transfer. Jong Oranje stuntte door met tien man Portugal te verslaan en daardoor de halve finale op het EK te bereiken. Daarin zijn de leeftijdsgenoten uit Engeland de tegenstander. Dit duel wordt woensdag om 18.00 uur gespeeld in Bratislava, Slowakije.

Vakantiekiekjes

Ook Van Dijk is nog even niet met voetbal bezig, al kwam hij wel een icoon van de sport tegen tijdens zijn vakantie. Samen met goede vriend Kevin de Bruyne is Van Dijk op Ibiza en daar liepen ze een andere grote voetballer tegen het lijf. Niemand minder dan Ronaldo. Met z'n drieën gingen ze op de foto.