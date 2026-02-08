Manchester City won zondagavond op bezoek bij Liverpool (1-2). Pepijn Lijnders, de assistent-trainer van City-manager Pep Guardiola, zorgde na afloop echter voor een opvallend moment.

Na de overwinning was het reden voor een klein feestje bij de spelers en staf van Manchester City. Door dit resultaat blijven ze namelijk in het spoor van koploper Arsenal. Eén man kreeg daarbij de hoofdrol: Pepijn Lijnders. Hij werd door onder meer Erling Haaland naar het publiek geduwd om applaus te geven. Dit deed de assistent-trainer dan ook eventjes, terwijl er een brede lach op zijn gezicht af was te lezen.

Oude club

Dat uitgerekend Lijnders een klein feestje vierde, was pijnlijk voor de aanhang van Liverpool. De Nederlander was namelijk jarenlang actief als assistent van Jürgen Klopp bij The Reds.

Haaland pushing Pep Lijnders towards the kop after the game is where i draw the line😭😭pic.twitter.com/mr5zMaSgmO — Connor (@Connor_LFC8) February 8, 2026

Toen de Duitse oefenmeester samen met zijn staf Anfield verliet, nam Lijnders het roer over bij RB Salzburg. Dat avontuur liep echter op niets uit en hij werd in december alweer ontslagen. De succesvolle Nederlander gaf vorig jaar bij zijn vertrek bij Liverpool aan dat hij alleen nog als assistent van Klopp zou willen werken.

Maar niets bleek minder waar, want afgelopen zomer maakte Lijnders de overstap naar Manchester City, waar hij de rechterhand werd van Pep Guardiola, zijn oude rivaal.

Boeiend duel

Liverpool moest in de eerste helft vooral achteruit en liet het spel aan de bezoekers. Na rust herpakte de thuisploeg zich en werd het een open duel, met aan beide kanten kansen.

Dominik Szoboszlai zette Liverpool een kwartier voor tijd op voorsprong met een schitterende vrije trap van grote afstand. Op aangeven van Erling Haaland maakte Bernardo Silva in de 84e minuut gelijk: 1-1.

In blessuretijd ging het alsnog mis voor Liverpool: keeper Alisson maakte een overtreding op Matheus Nunes, waarna Haaland de penalty benutte voor de 2-1. In de dertiende minuut van de extra tijd kreeg Szoboszlai bovendien nog rood.

