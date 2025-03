Nederlandse doelman krijgt lachers op zijn hand door bijzondere prijs na sterk debuut

De Nederlandse doelman Jan de Boer is viraal gegaan met een foto van hem en zijn prijs als Man of the Match. De 24-jarige keeper van het Noorse Bryne FK kreeg drie treetjes eieren van zijn club. Hij was er niet erg blij mee.

De Boer verloor met zijn club met 0-1 van FK Bodø/Glimt, maar werd alsnog uitgeroepen als man van de wedstrijd. De Boer maakte twee maanden geleden de overstap van VVV-Venlo naar Noorwegen, waar het nieuwe seizoen afgelopen weekend pas begon. Hij liet zichzelf zien tijdens zijn debuut.

Toch stond niet zijn prestatie centraal achteraf de wedstrijd. Het is vooral de totaal emotieloze blik van de doelman die 120 eieren in zijn handen gedrukt kreeg, die opviel bij het internationale voetbalpubliek. Verschillende posts op X en Reddit gingen viraal.

120 eieren

Trots deelde de club de foto van De Boer met zijn treetjes eieren van eierboer Steinsland & Co, een traditie bij de club waar Erling Haaland begon met profvoetbal. 'Dat ziet eruit als een miljoen Amerikaanse dollars', grapt een gebruiker op Reddit, met de hoge prijzen voor eieren in de Verenigde Staten in het achterhoofd. Een ander grapt over zijn toepasselijke achternaam 'De Boer'.

De 2 meterlange De Boer is bezig aan zijn eerste voetbalavontuur in het buitenland. De geboren Sneker begon zijn loopbaan in de jeugdopleiding van sc Heerenveen. In 2019 maakte hij de overstap naar FC Groningen, waar hij als reservedoelman in vier jaar slechts drie wedstrijden onder de lat stond. In 2023 vertrok hij transfervrij naar VVV-Venlo.

Hij begon als eerste doelman van de club uit de Keuken Kampioen Divisie, maar belandde op een zijpad toen Delano van Crooij de voorkeur kreeg. In februari 2025 vertrok hij transfervrij naar Noorwegen en tekende een 2-jarig contract bij het gepromoveerde Byrne.