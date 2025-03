Neergetrapte Premier League-spits terug met opvallende hoofdbescherming: 'Het lijkt wel een waterpolohelm'

Begin maart werd spits Jean-Philippe Mateta (27) van Crystal Palace op krankzinnige wijze neergehaald door Millwall-doelman Liam Roberts (30). Zaterdagmiddag stond de Fransman weer voor het eerst op het veld. Maar niet zonder de nodige bescherming.

Mateta mocht zijn rentree maken in de gewonnen kwartfinale van de FA Cup op bezoek bij Fulham (0-3). De Fransman startte gelijk. Iedereen was natuurlijk heel blij dat de voetballer weer het veld op kwam rennen en er niet voor nog langer uitlag. Ook de nodige hoofdbescherming was het onderwerp van gesprek.

Bizar: Premier League-spits verlaat ziekenhuis met 25(!) hechtingen na krankzinnige karatetrap Jean-Philippe Mateta werd zaterdag tijdens de wedstrijd in de FA Cup tegen Millwall (3-1 zege) met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. De Fransman werd keihard geraakt door Millwall-doelman Liam Roberts en raakte ernstig geblesseerd. Inmiddels heeft Palace laten weten dat Mateta het ziekenhuis heeft verlaten met maar liefst 25 hechtingen.

Waterpolohelm

Mateta had maar liefst 25 hechtingen nodig na de levensgevaarlijke karatetrap. Geen wonder dat een goede hoofdbescherming noodzakelijk is. Op deze manier kan het niet opnieuw misgaan. De oefenmeester van Crystal Palace, Oliver Glasner, moest eerder ook een beetje lachen om de nieuwe stijl van zijn spits. "Het lijkt wel een waterpolohelm", zei Glasner in The Sun. "Ik heb tegen hem gezegd dat hij misschien waterpolo moet proberen, omdat hij lang is. Het ziet er een beetje raar uit, maar hij (Mateta, red.) voelt zich er comfortabel in."

Uiteindelijk wist de Franse spits niet te scoren tijdens zijn rentree, maar ondanks dat kan zijn team zich wel opmaken voor de halve finale van de FA Cup. Er zijn nog zes andere teams die in actie moeten komen, waaronder Manchester City en Aston Villa. Vele grote clubs zoals Arsenal, Liverpool en Chelsea liggen al uit het bekertoernooi.

Engelse doelman krijgt staande ovatie nadat hij tegenstander met 'ergste overtreding ooit' het ziekenhuis intrapte Millwall-keeper Liam Roberts raakte dit weekend in opspraak door zijn onvervalste horrortackle in de FA Cup tegen Crystal Palace. De doelman schopte na een paar minuten met een karatetrap tegestander Jean-Philippe Mateta rechtstreeks naar het ziekenhuis. Roberts kreeg rood en dupeerde daarmee ook nog eens zijn ploeg, maar dat lijken de fans van de club niet erg te vinden. Zij gaven hem enkele dagen later namelijk een groot applaus.

Petr Cech

Hoofdbescherming is niet vreemd in het voetbal. Doelman-legende Petr Cech droeg ook de rest van zijn carrière een helm na een zware botsing in 2006 met Reading-speler Stephen Hunt. Het was zo'n zware botsing dat Cech ook naar het ziekenhuis moest en geopereerd moest worden aan een schedelfractuur.

