De spelers van Brentford lieten zich deze week van hun meest stijlvolle kant zien, door retro voetbalshirts te dragen tijdens hun training. De actie, die deel uitmaakte van de Deense traditie 'Voetbalshirt Vrijdag', was bedoeld om geld in te zamelen voor Heart of West London, een project gericht op de gezondheid van het hart.

Mark Flekken trok de meeste aandacht met zijn retro keepersshirt van Schalke 04, met de naam van voormalig doelman Frank Rost op de rug. Sepp van den Berg koos voor een oud shirt van FC Porto, terwijl Mikkel Damsgaard een Inter-shirt droeg met de naam van zijn landgenoot Christian Eriksen erop.

Brentford toont maatschappelijke betrokkenheid met retro shirts

De actie had niet alleen als doel geld in te zamelen, maar ook om bewustwording te creëren rondom de gezondheid van het hart. Damsgaard, die de actie initieerde, legde uit: "Deze dag is bedoeld om aandacht te vragen voor het Heart of West London-project. Het idee is geïnspireerd op een Deense traditie, waarbij we shirts dragen om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Dit is dus onze eigen versie."

Andere Brentford-spelers, zoals Mbeumo, Wissa en Norgaard, voerden de boodschap verder uit met hun eigen retro shirts. Norgaard trok bijvoorbeeld het uit-shirt van Real Madrid uit het seizoen 2009/2010 aan, terwijl Rico Henry koos voor het shirt van zijn jeugdclub Aston Villa. Ook coach Thomas Frank stond in de spotlight, met een Italiaans shirt met de legendarische Baggio op de rug. Met deze bijzondere actie tonen de spelers van Brentford aan dat ze niet alleen op het veld hun stempel drukken, maar ook buiten hun sportieve prestaties een positieve impact willen maken.

Mark Flekken schittert in bijzondere lijst

Flekken heeft zich stevig gepositioneerd als een van de beste keepers ter wereld, met een vijfde plaats in de top honderd van CIES, op basis van statistieken. De Brentford-doelman, met een score van 85,9, is daarmee de beste keeper in de Premier League. Zijn indrukwekkende reflexen en constante prestaties onder de lat hebben hem deze prestigieuze positie opgeleverd, waarmee hij grote namen onder zich laat.

Brentford wacht zaterdag een pittige wedstrijd in de Premier League. The Bees nemen het op tegen Arsenal, dat dinsdag Real Madrid op indrukwekkende wijze versloeg (3-0) in de Champions League. De ploeg van Mikel Arteta moet alles op alles zetten om Liverpool nog te achterhalen.

