Nederlandse scheidsrechters Allard Lindhout en Dennis Higler liggen zwaar onder vuur na meerdere omstreden beslissingen in het internationale voetbal. Oud-toparbiter Dick Jol spaart het duo niet en is uiterst kritisch na de nieuwe arbitrale dwaling bij het duel tussen Israël en Moldavië.

De meest recente discussie ontstond zondagavond tijdens het WK-kwalificatieduel tussen Israël en Moldavië. In de achttiende minuut werd Moldaviër Sergiu Perciun door zijn doelman aangespeeld, waarna hij zich buiten het strafschopgebied liet verrassen door Israëlische aanvaller Eliel Peretz. Perciun trok Peretz vervolgens aan zijn shirt om hem tegen te houden. Lindhout beoordeelde de situatie als een overtreding die buiten de zestien begon, maar doorliep tot binnen het strafschopgebied. Hij kende Israël een strafschop toe en gaf Perciun direct rood.

Hoewel VAR Dennis Higler het besluit van Lindhout steunde, zorgde de beslissing voor veel discussie. Het duurde namelijk twee minuten voordat de exacte plek van de overtreding werd vastgesteld. Uiteindelijk benutte Dor Turgeman de penalty. Jol is duidelijk in zijn oordeel over de situatie. "Ze gaan gewoon beiden zwaar in de fout. Het is een overtreding, dus een penalty. Maar een rode kaart is onjuist, want dat is het 'double punishment'-principe. Dan mag geen rode prent gegeven worden."

Onderzoek naar Lindhout door de UEFA

De kritiek op Lindhout beperkt zich echter niet tot de wedstrijd Israël - Moldavië. De UEFA is een onderzoek gestart naar zijn optreden tijdens de Europa League-wedstrijd Fenerbahçe tegen Viktoria Plzen. In blessuretijd leek Fenerbahçe recht te hebben op een strafschop toen spits Jhon Dhurán werd vastgehouden aan zijn broekje. Lindhout besloot echter niet in te grijpen en liet doorspelen.

Did referee Allard Lindhout, who officiated the @fcviktorkaplzen -@Fenerbahce match, bet on a draw? @uefa If this isn't a penalty, what is? You have to make a public announcement? You knowingly stole 3 points from Fenerbahce. Shame on you @EuropaLeague pic.twitter.com/zX9Vpe4c8r — O Z L E M Y I L H A N¹⁹⁰⁷⚽️🏀🏐 🇺🇦🇹🇷⭐⭐⭐⭐⭐💧 (@OzlemYilhan) November 6, 2025

VAR Dennis Higler adviseerde Lindhout om de beelden te herbekijken, maar de arbiter bleef bij zijn oorspronkelijke beslissing: geen strafschop. Hierdoor werd Fenerbahçe een cruciale kans ontnomen om de wedstrijd alsnog te winnen. De Turkse club reageerde furieus en heeft inmiddels een officiële klacht ingediend bij de UEFA.

'Hopen dat het voorlopig klaar is'

Oud-arbiter Jol windt er geen doekjes om en pleit voor een tijdelijke terugtrekking van Lindhout en Higler uit Europese wedstrijden. "Die zijn voorlopig klaar zijn in Europa, dat mag je wel hopen. Raymond van Meenen (coördinator van het scheidsrechterskorps, red.) moet elke maandag van 09.00 uur tot 13.00 uur al alle Nederlandse clubs bellen om excuses aan te bieden, maar nu ook al andere bonden voor de falende Lindhout en Higler", besluit Jol, die zelf onder meer de Champions League-finale in 2001 en enkele wedstrijden op het EK 2000 floot.

