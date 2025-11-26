Arne Slot en Sarina Wiegman maken kans op een bijzondere prijs. Beide coaches staan op de shortlist voor de titel 'beste Nederladse coach van 2025'. Die zal worden uitgereikt op het sportgala van NOC*NSF.

Slot bezorgde afgelopen jaar in zijn eerste seizoen Liverpool de landstitel. Wiegman won met de Engelse voetbalsters de Europese titel. De trainers staan op een shortlist met veertien coaches. Die namen vormen de basis voor de drie nominaties die de vakjury zondag 7 december bekendmaakt.

Op 8 en 9 december brengen topsporters en coaches hun digitale stem uit op de genomineerden. Zij bepalen de helft van de einduitslag. De andere helft komt voor rekening van de vakjury, waarbij ieder vakjurylid individueel een stem uitbrengt.

Slot en Wiegman zijn de enige twee mensen uit de voetbalwereld die genomineerd zijn. Naast de categorie beste coach zijn er ook de categorieën Sportman van het Jaar, Sportvrouw van het Jaar, Sportploeg van het Jaar, Parasportman van het Jaar, Parasportvrouw van het Jaar en Parasportploeg van het Jaar. Het gala is woensdag 17 december op Papendal.

Zorgen voor Slot

Voor Slot zullen de komende maanden cruciaal zijn. Liverpool stelt teleur in de Premier League en er zou bij de club zelfs een ultimatum zijn gesteld. De trainer heeft tot januari de tijd om het tij te keren. De afgelopen maanden werden acht van de laatste elf duels verloren.

Liverpool - PSV

Liverpool speelt woensdagavond een belangrijk duel in de Champions League tegen PSV. De ploeg van Peter Bosz staat voor de zware taak om op Anfield te stunten om hun kansen op de tussenronde in leven te houden. PSV heeft vijf punten na vier duels in de competitiefase van het toernooi.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!