Arne Slot mag dan met Liverpool tegen PSV spelen in de Champions League, de Nederlandse trainer is óók druk met zijn vorige ploeg Feyenoord. De Rotterdammers onder leiding van Robin van Persie zitten in een mindere fase en dus appten de twee trainers elkaar de afgelopen dagen over en weer.

Van Persie ontving onlangs een appje van Arne Slot, een van zijn voorgangers bij Feyenoord die de laatste weken met Liverpool ondermaats presteert. "Toen heb ik, tenminste dat vind ik zelf, een mooi bericht teruggestuurd", lachte de oud-aanvaller. "We hebben veel waardering voor elkaars werk." De twee verkeren samen in zwaar weer. Feyenoord is de aansluiting in de Eredivisie met PSV kwijt en Liverpool kwakkelt al weken in de Premier League.

'We hebben hetzelfde probleem'

"Ook Liverpool speelt heel veel fases van veel wedstrijden heel goed, toch verliezen ze vaak. We hebben in grote lijnen hetzelfde probleem nu. Het is mooi hoe we daar allebei naar kijken hoe je terugvalt op je principes, taken uitvoert en zolang je dat blijft zien, dan staan alle signalen op groen dat het weer heel snel gaat keren. Dat zal ook bij Arne en Liverpool zo zijn, dat kan niet anders", is Van Persie zeker.

Omgekeerde resultaten

Waar Slot in de Champions League moet zien af te rekenen met PSV, daar speelt Feyenoord donderdag in de Europa League thuis tegen Celtic. Van Persie verkeert met zijn ploeg Europees in de gevarenzone. In de Eredivisie gaat het, ondanks de achterstand op PSV, nog wel redelijk. Bij Slot en Liverpool zijn de problemen omgekeerd. In Europees verband staat de regerend landskampioen er prima voor, maar vooral in de Engelse competitie is de achterstand al aanzienlijk op koploper Arsenal.

