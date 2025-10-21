Napoli-verdediger Sam Beukema keert voor het eerst sinds drie jaar terug in Nederland. Dinsdagavond wacht de Champions League-kraker tegen PSV. Trainer Antonio Conte prijst Beukema het Nederlands elftal in, maar PSV-coach Peter Bosz heeft juist mindere ervaringen met hem. "Dat betekent dat je goed bent en dat is die jongen", vertelt Bosz.

Beukema is de afgelopen weken één van de eerste namen op het wedstrijdformulier bij Napoli, vooral door de blessure van zijn collega Amir Rrahmani. "Sam speelt al langer in de Italiaanse competitie, dus hij is al wat meer gewend dan bijvoorbeeld Noa Lang. Hij is een goede speler, die de potentie heeft om het nationale team te halen. Hij boekt progressie, maar moet nog beter worden om dat doel uiteindelijk te bereiken", steekt Conte lovend van wal op de persconferentie.

Mooie statistieken voor Beukema

De Nederlandse verdediger staat er in Italië óók uitstekend op. Beukema begint te glunderen als hem twee mooie statistieken worden voorgelegd: in de Champions League liep hij de meeste meters van alle Napolitanen en hij maakte vooralsnog géén overtreding. "Dat is mooie data, maar het zijn nog maar twee wedstrijden", zegt hij bescheiden. "Ik probeer me te blijven verbeteren en als ik dat blijf doen, dan zal de nationale ploeg op een gegeven moment ook komen."

'Napoli is een andere wereld'

De Serie A is Beukema op het lijf geschreven. Tóch is hij deze zomer in een compleet andere wereld terechtgekomen bij Napoli. "Het is heel andere wereld, al helemaal dan in Nederland, maar ook in vergelijking met Bologna. De passie spatte er daar al van af, maar het is bij Napels nog wel tien keer meer", vervolgt Beukema, vervolgt door een mooie anekdote. "In de voorbereiding reden we met mini-busjes naar het hotel. We reden best hard, maar mensen sprongen gewoon voor de bus voor een handtekening. Zó belangrijk is Napoli voor de stad", zegt hij vol enthousiasme.

Slechte herinneringen met Bosz

Er was maandag slechts één 'negatieveling' over Beukema te vinden in het Philips Stadion: PSV-trainer Peter Bosz. "Ik heb hele slechte ervaringen met Beukema. Mijn zoon (Gino, red.) voetbalde in het eerste elftal van Go Ahead Eagles en toen kwam Beukema. Hij speelde mijn zoon eruit, dus daar heb ik geen goede ervaringen mee."

"Maar mijn zoon zei toen wel: Pap, dit is echt een hele goede speler. Daarna is hij ook al na een seizoen naar AZ gegaan en heeft hij een prachtige carrière. Heel knap als je je elke keer op een hoger niveau aanpast. Van Go Ahead naar AZ naar Bologna en nu in de absolute top bij Napoli. Dat betekent dat je goed bent en dat is die jongen", sluit Bosz lovend af.

Reactie Beukema

Beukema kon er zelf wel om lachen. "Ik heb doorgestuurd gekregen", grijnst hij. "Ik weet het nog goed. In mijn eerste seizoen speelde Gino alles, dus ik mocht eigenlijk ook vertrekken. Ik wilde echter blijven om voor mijn plek te vechten en won de concurrentiestrijd. Van daaruit is mijn ontwikkeling verder gegaan. Uiteindelijk gaat het eenmaal zo, maar het is mooi wat trainer Peter Bosz zei", besluit de mandekker van Azzurri.

