PSV treft dinsdagavond Napoli in de Champions League en dat wordt een kraker van jewelste. De Italiaanse grootmacht heeft een geweldige selectie met spelers als Romelu Lukaku en Kevin de Bruyne. PSV-trainer Peter Bosz heeft in ieder geval een grote lofzang voor de Belgische middenvelder. "Hij zal minder opvallen dan Messi en Ronaldo", zegt Bosz.

De Bruyne maakte afgelopen zomer de verrassende overstap van Manchester City naar Napoli. Bosz is groot fan van de Rode Duivel. "Ik vind De Bruyne één van de grootste voetballers die ooit gespeeld heeft", zegt hij stellig op de persconferentie in aanloop naar Napoli-thuis. "Hij zal minder opvallen dan Messi of Ronaldo, maar hij is nog steeds geweldig."

Andere Kevin de Bruyne

De 61-jarige trainer erkent wel dat hij een andere De Bruyne ziet dan bij zijn succesjaren in de Premier League en Champions League bij Manchester City. "Hij vult het op een andere manier in, vooral iets lager op het veld. Hij komt zelfs soms als een tweede zes te spelen, maar met zijn traptechniek en inzicht is hij ook op die positie van enorme waarde", vervolgt Bosz zijn lofzang.

"Hij is niet meer de speler die héél hoog op het veld staat als aanvallende middenvelder, maar zijn kwaliteiten zijn ongetemd. Dit is écht een heel grote speler", stelt Bosz, die weigert om zijn analyse aan de Belgische middenvelder te wijden. "Ik vind dat Napoli veel meer goede spelers heeft."

Bosz haalt Stanislav Lobotka, die afgelopen weekend ontbrak bij Azzurri, als voorbeeld aan van een goede speler. "Ik weet niet of het klopt, maar het zou geweldig zijn als Lobotka niet mee doet. Dat vind ik ook een hele goede, bepalende speler, maar daar hebben ze natuurlijk meer van. Je kan ze allemaal langs gaan, dit zijn allemaal topspelers", gaat de trainer verder.

Tóch vindt de oefenmeester niet dat PSV veel onder doet voor Napoli. "Ik vind dat wij ook een heel goede ploeg. Dus ik denk dat het echt een heel interessante en mooie wedstrijd gaat worden", sluit Bosz af.

PSV - Napoli

In het Philips Stadion wordt dinsdagavond om 21.00 uur afgetrapt voor de kraker tegen Napoli. Sergiño Dest kijkt er enorm naar uit. "Als kleine jongen zijn er wedstrijden waar iedereen voor speelt en voetballer voor wordt. Dit is de kans om jezelf te laten zien en je te meten met de besten van de wereld", zegt de vleugelverdediger.

