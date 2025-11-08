Weer heeft trainer Paul Simonis een duel met Wolfsburg verloren. Het einde van zijn avontuur in de Bundesliga lijkt daardoor zeer nabij.

Simonis' ploeg lag tegen Werder Bremen op koers voor de overwinning, maar in de laatste tien minuten werkte Werder de achterstand weg en won alsnog in eigen huis met 2-1. Het was voor Simonis de zesde nederlaag in tien wedstrijden in de Bundesliga met Wolfsburg.

De trainer, die deze zomer overkwam van Go Ahead Eagles, had van de clubleiding al te horen gekregen dat de prestaties beter moeten. Het is nu afwachten of Simonis kan aanblijven of moet vertrekken.

Volley

Wolfsburg kwam na een halfuur op voorsprong door een treffer van Mattias Svanberg. De voorsprong van 1-0 bleef intact tot de 83e minuut, toen Jens Stage van Werder een bal hard in het doel kopte. In blessuretijd joeg Samuel Mbangula de bal met een vlammende volley in het doel en haalde daarmee de winst voor Bremen binnen.

Crisis

De krant Süddeutsche Zeitung schrijft: "Vlak voor het laatste fluitsignaal scoorde Samuel Mbangula de winnende treffer voor Werder Bremen, waarmee hij de 2-1 maakte en de crisis van VfL Wolfsburg verder verdiepte. Hun coach, Paul Simonis, noemde het misschien wel de zwaarste nederlaag uit zijn carrière."

De journalist merkt op dat de spelers 'hulpeloos richting de woedende fans sjokten'. "We verdienden niets meer", zei de Nederlandse trainer na afloop. "We hebben de hele tijd alleen maar verdedigd."

Historisch resultaat

Der Spiegel komt met een naar statistisch feitje: "Simonis maakt zich mogelijk meer zorgen over zijn baan dan ooit. De Nederlander, die zich pas voor het seizoen bij de club voegde, wilde Wolfsburg naar Europese kwalificatie leiden, maar heeft nu zijn zesde nederlaag geleden – met slechts acht punten na tien speeldagen evenaart de club het historische negatieve resultaat uit het seizoen 2012/13."

