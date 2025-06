PSV legde twee jaar geleden maar liefst acht miljoen euro neer voor Ricardo Pepi. Toch moest de Amerikaanse spits de afgelopen seizoenen vooral genoegen nemen met invalbeurten achter clubicoon Luuk de Jong. In de podcast De Maaskantine van Sportnieuws.nl klinkt echter een duidelijke roep om verandering. "Als je transferwaarde wil creëren, dan moet hij gaan spelen", stelt Robert Maaskant.

De toekomst van De Jong bij PSV is op dit moment héél erg onzeker. De 34-jarige spits heeft een aflopend contract en het is nog onduidelijk of hij zijn verblijf in Eindhoven gaat verlengen. "Dat komt natuurlijk ook door Ricardo Pepi, die waarschijnlijk eerste spits gaat worden," zegt Maaskant. "Ik vind dat Peter Bosz hem (Pepi, red.) een cruciale rol moet geven en ik denk dat dat ook gaat gebeuren."

PSV financieel gebaat bij speeltijd voor Pepi

Maaskant benadrukt dat PSV niet alleen sportief, maar ook financieel gebaat is bij meer speeltijd voor Pepi. "Als je transferwaarde wil blijven creëren, dan moet hij gaan spelen. Ook omdat het WK in Amerika eraan komt en dan zal die ongetwijfeld, als hij eerste spits is, geselecteerd worden. Dat kan hij ook gewoon aan. Hij heeft het continu laten zien als invaller, maar ook in de basis vond ik hem gewoon goed spelen", gaat Maaskant verder.

Over de kwaliteiten van Pepi laat Maaskant geen twijfel bestaan. "Pepi is gewoon een jongen die héél veel heeft. Hij heeft lengte, heeft diepte in zijn spel, kan zelf een doelpunt maken en hij kan een goal maken uit een voorzet met zijn slimme loopacties. Dus ik vind dat wel een complete spits", zegt hij.

Indrukwekkende cijfers voor Pepi

Het afgelopen half jaar stond voor Pepi in het teken van revalideren. De Amerikaanse spits liep in januari een knieblessure op en wordt naar verwachting medio juli weer volledig fit verklaard. Desondanks kan hij terugkijken op een indrukwekkend seizoen. In de eerste seizoenshelft was hij dé man om op te letten in Eindhoven: Pepi scoorde elf keer in achttien competitiewedstrijden, was tweemaal trefzeker in de Champions League en maakte vier goals in de KNVB Beker.

Die prestaties zijn ook buiten Eindhoven niet onopgemerkt gebleven. Clubs uit onder andere Duitsland en Engeland hebben al geïnformeerd naar zijn hem, terwijl zijn marktwaarde momenteel wordt geschat op een kleine twintig miljoen euro. Toch lijkt PSV, en met name technisch directeur Earnest Stewart, niet van plan Pepi te laten vertrekken: volgens het Eindhovens Dagblad ziet de clubleiding in hem namelijk de toekomstige eerste spits van PSV.

