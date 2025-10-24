Binnen Ajax neemt de onvrede over de werkwijze van John Heitinga verder toe. Spelers zetten vraagtekens bij de trainingsintensiteit, het tactische plan en de communicatie van de nieuwe staf. Vooral Oscar Gloukh en Kenneth Taylor spraken intern hun frustratie uit, zo meldt ESPN, dat sprak met 22 ingewijden binnen de club.

Voor nieuwkomer Gloukh was zijn entree bij Ajax een kleine cultuurschok. De Israëliër, voor vele miljoenen overgekomen van RB Salzburg, keek verbaasd rond tijdens zijn eerste training en vroeg zich hardop af of hij met de A-selectie of met Jong Ajax had meegetraind. Hij was in Oostenrijk gewend aan een strakke, veeleisende topsportmentaliteit, maar vond het tempo in Amsterdam opvallend laag. Binnen de club werd zijn reactie gezien als teken dat er iets mis is met de scherpte.

Vertrouwen tussen spelers en staf brokkelt af

Ook Taylor kampt met frustratie. De middenvelder wilde in de zomer vertrekken, maar de club hield dat tegen. Toen een assistent hem daarna 'motivatieproblemen' verweet, sloeg de vlam in de pan. De band tussen Taylor en de technische staf is sindsdien koel. Tegen Go Ahead Eagles zou hij om die reden op de bank starten, maar vanwege blessureleed stond hij toch in de basis. Binnen de selectie wordt zijn situatie gezien als teken dat het vertrouwen over en weer afbrokkelt.

Volgens meerdere spelers ontbreekt het niet alleen aan intensiteit, maar ook aan duidelijkheid. Buitenlanders als Josip Sutalo en Bertrand Traoré kregen tijdens trainingen instructies in het Nederlands en begrepen die simpelweg niet. De bedoeling van Heitinga om 'met lef en hoge druk' te spelen komt daardoor nauwelijks van de grond. Binnen de selectie groeit de twijfel of de staf zijn ideeën wel goed kan overbrengen.

Heitinga onder toenemende druk

De tegenvallende resultaten maken de situatie nijpender. Heitinga reageerde de afgelopen weken zichtbaar geprikkeld op kritische vragen. Toen hem werd gevraagd waarom aankopen als Gloukh en Raúl Moro niet in de basis stonden, beet hij terug: "Ik denk dat je op zoek bent naar drama." Na de pijnlijke nederlaag tegen Chelsea klonk het vanuit het uitvak hard: "Johnny, rot op!" Een signaal dat ook het publiek zijn geduld verliest.

Zelfs ervaren krachten als Remko Pasveer klinken inmiddels gelaten. "Hij heeft tijd nodig om zijn ideeën in te slijpen", zei de doelman na afloop op Stamford Brigde, "maar uiteindelijk is het aan de club hoe zij ertegenaan kijkt". En dat lijkt de kern van het probleem: binnen Ajax is het vertrouwen in de trainer, de staf en de koers van de club dunner dan ooit.

Beladen duel wacht in Enschede

Komend weekend wacht FC Twente-uit, een duel dat zomaar beslissend kan zijn voor de toekomst van Heitinga. Nog een slecht resultaat kan het laatste zetje betekenen voor een clubicoon dat zijn ploeg maar niet aan de praat krijgt en steeds meer spelers verliest, niet alleen in vertrouwen, maar ook in geloof.

