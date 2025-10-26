De blessurezorgen van Bjorn Meijer lijken maar niet te stoppen. De Nederlandse linksback van Club Brugge moest zondagmiddag tegen Antwerp opnieuw geblesseerd het veld verlaten. Meijer greep vlak voor tijd naar zijn bovenbeen en verliet huilend het veld, terwijl teamgenoten hem troostend opvingen.

Club Brugge-trainer Nicky Hayen bracht Meijer in de tweede helft binnen de lijnen als vervanger van Joaquin Seys. De oud-speler van FC Groningen liet direct zien dat hij hongerig was naar minuten: dreigend met een vrije trap en vol energie langs de flank. Maar kort daarna sloeg het noodlot opnieuw toe. Tijdens een Antwerp-counter zakte Meijer plots in elkaar, zonder dat er contact was met een tegenstander.

Blessures blijven Meijer achtervolgen

De 21-jarige verdediger vroeg direct om een wissel en verdween zichtbaar aangeslagen richting de kleedkamer. Het was een pijnlijk gezicht, zeker omdat Meijer pas net weer helemaal fit was na een hamstringblessure. Die hield hem eerder dit seizoen enkele weken aan de kant, nadat hij eerder al maanden moest revalideren van een zware knieblessure waarvoor hij eind 2024 werd geopereerd.

Na dat zware herstel had Meijer zich knap teruggeknokt in de basis van Club Brugge. De linksback stond weer regelmatig in de startopstelling en leek zijn oude vorm langzaam te herwinnen. Zijn invalbeurt tegen Antwerp moest opnieuw een stap vooruit worden, maar in plaats daarvan kreeg hij opnieuw de harde klap van blessurepech te verwerken. Voor de jonge Nederlander dreigt alweer een lange periode aan de kant.

😔 | Een zichtbaar geëmotioneerde Bjorn Meijer moet het veld verlaten met een nieuwe blessure. Veel beterschap, Bjorn! 🏥🙏 #ANTCLU pic.twitter.com/HXlH5SAdmp — DAZN België (@DAZN_BENL) October 26, 2025

'Dan weet je dat het ernstig is'

"Het is heel jammer dat het gebeurd is", zei Club-coach Hayen na afloop bij DAZN. "Als je tijdens een counter begint te sprinten en je gaat neer, dan weet je dat het ernstig is. Zijn vorige blessure is nog niet zo lang geleden. Het is een klap voor hem."

Hayen sprak na afloop zijn medeleven uit met zijn jonge speler. "Bjorn zit natuurlijk in de put, wat heel logisch is. We gaan hem op dit moment alle warmte proberen te geven. Mentaal is het enorm zwaar voor hem", klinkt de trainer van Brugge.

Zege Brugge overschaduwd door blessure Meijer

Club Brugge boekte in Antwerpen wel haar vierde competitiezege op rij (0-1), maar de vreugde werd overschaduwd door de nieuwe tegenslag voor Meijer. De glimlach verdween snel van de gezichten bij blauw-zwart, want niemand gunde de pechvogel dit nieuwe drama.