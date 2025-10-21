Een bekende scheidsrechter uit de Belgische Pro League heeft zichzelf flink in de nesten gewerkt. De arbiter moest zich deze week voor de politierechter verantwoorden na een nachtelijke autorit die volledig uit de hand liep. Hij bleek onder invloed te zijn en probeerde het goed te praten met een opvallend excuus: "Ik was gewoon even in slaap gevallen."

Het incident vond plaats begin juni, kort nadat het Belgische voetbalseizoen was afgelopen. Volgens Het Nieuwsblad vierde de scheidsrechter, aangeduid als M.S., het seizoenseinde met vrienden en stapte hij daarna in de auto om naar huis te rijden. Onderweg ging het mis: hij verloor de controle over het stuur en werd door de politie aangehouden. Daar bleek dat hij onder invloed reed.

'Ik heb geen probleem met alcohol'

Maandag moest M.S. zich verantwoorden in de politierechtbank. Daar probeerde hij de schade te beperken. "Ik heb geen probleem met alcohol, ik train elke dag om mijn conditie op peil te houden", verklaarde hij tegenover de rechter. Zijn advocaat vroeg om mildheid: "Een rijverbod zou grote gevolgen hebben, want mijn cliënt doorkruist het hele land om wedstrijden te fluiten."

De politierechter toonde begrip voor zijn professionele situatie, maar legde wel een duidelijke straf op. De arbiter kreeg een rijverbod van 21 weken, een boete van 2.000 euro en een verplicht alcoholslot voor twee jaar. Bovendien moet hij al zijn rijexamens opnieuw afleggen.

Een smet op zijn reputatie

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft voorlopig nog niet gereageerd op de uitspraak. Het is niet duidelijk of het rijverbod invloed heeft op de aanstellingen van de scheidsrechter voor het komende seizoen in de Jupiler Pro League.

De betrokken arbiter stond in België bekend als een van de fittere en meest ervaren scheidsrechters van de competitie. Zijn 'nachtelijke fout' zorgt nu echter voor flinke reputatieschade. Of hij zijn carrière op het hoogste niveau kan voortzetten, hangt af van het oordeel van de bond en van zijn vermogen om het vertrouwen te herstellen.

Niet de enige scheidsrechter in opspraak

Het is niet de eerste keer deze maand dat een scheidsrechter de voorpagina’s haalt. In Bolivia liep een competitieduel volledig uit de hand: de wedstrijd tussen Blooming en Bolivar eindigde met maar liefst zeven rode kaarten. Arbiter Jordi Aleman moest meerdere keren ingrijpen na een massale vechtpartij en stuurde spelers van beide teams vroegtijdig de kleedkamer in.

Wat volgde was pure chaos. In totaal stonden er in de slotfase nog maar vijftien spelers op het veld. Bolivar trok uiteindelijk met 2-1 aan het langste eind, maar de bizarre taferelen overschaduwden de uitslag volledig. Het contrast met de zaak van de Belgische scheidsrechter is groot, maar één ding is duidelijk: voor arbiters wereldwijd is het voorlopig allesbehalve een rustige periode geweest.