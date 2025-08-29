Het zijn barre tijden voor Manchester United. Er lijkt maar geen einde te komen aan de dramatische resultaten en nu nemen zelfs buitenlandse clubs de gevallen grootmacht in de zeik.

Manchester United verloor woensdagavond op beschamende wijze van vierdeklasser Grimsby Town. De ploeg van Ruben Amorim vloog in de tweede ronde van de Carabao Cup uit het toernooi nadat ze met strafschoppen verloren. Het was de eerste keer ooit dat United in dit toernooi verslagen werd door een club uit League Two.

Loting

Dit pijnlijke resultaat bleef niet onopgemerkt. Zo steekt nu zelfs Bayer Leverkusen, de club van Erik ten Hag, de draak met Manchester United. Voorafgaand aan de loting voor de groepsfase van de Champions League donderdag, deelde Bayer Leverkusen op sociale media nog even een sneer uit richting de oude club van de Nederlander. "We hopen maar dat we Grimsby niet loten", zo grapte de Duitse club op X.

Na de loting is gebleken dat Leverkusen en Ten Hag het tijdens de competitiefase van de Champions League in eigen huis opnemen tegen PSV, Paris Saint-Germain, Villarreal, en Newcastle United. In de uitduels nemen ze het op tegen Manchester City, Benfica, Olympiacos en FC Kopenhagen.

Horroravond

Manchester United beleefde woensdag een ware horroravond. In het Carabao Cup-duel op bezoek bij Grimsby Town keek de ploeg al na een half uur tegen een 2-0 achterstand aan. André Onana, die in de competitie is gepasseerd door Altay Bayindir, zag er niet goed uit. Vooral de tweede treffer was de oud-Ajacied aan te rekenen.

De doelpunten voor de thuisploeg kwamen op naam van Charles Vernam en Tyrell Warren. Invaller Bryan Mbeumo bracht United een kwartier voor tijd nog terug tot 2-1. Dit was het allereerste doelpunt van Manchester United dit seizoen.

In de slotfase bracht Harry Maguire United langszij met de 2-2. Bij een gelijke stand volgde er geen verlenging, maar direct een strafschoppenserie. Daar ging het alsnog mis voor United: na een zenuwslopende reeks van maar liefst 26 penalty’s viel de beslissing. Mbeumo werd de schlemiel door bij een 12-11 achterstand de allesbeslissende strafschop te missen.