Quinten Timber en Feyenoord gaan uit elkaar. Die conclusie leek zondagavond al wel getrokken te kunnen worden na de 4-3 nederlaag in De Kuip tegen Sparta. Voormalig aanvoerder Timber sprak zijn woede uit over hoe er over hem gepraat wordt door trainer Robin van Persie en die zei op zijn beurt dat er voor de middenvelder 'geen weg terug' meer is. Het is wachten op de transfer en die lijkt er binnen 24 uur te komen.

Maandagochtend wordt er massaal melding gemaakt van dat Olympique Marseille rond is met Timber zelf over een transfer. De Franse topclub hoeft er alleen nog met Feyenoord uit te komen, maar ook dat lijkt geen probleem meer. De Rotterdammers zijn de stoorzender inmiddels liever kwijt dan rijk. Met Marseille zou Timber in de tweede seizoenshelft Champions League-voetbal kunnen gaan spelen. Marseille staat virtueel op een play-offplek en hoeft in de laatste twee speelronden alleen nog te zorgen dat het niet twee keer keihard onderuit gaat.

Ruzie tussen Timber, Feyenoord en Van Persie

Timber en Feyenoord liggen al langer niet meer lekker. De middenvelder was vorig seizoen nog aanvoerder, maar afgelopen zomer werd de band om zijn arm afgepakt en aan nieuwkomer Sem Steijn gegeven. Dat de voormalig speler van FC Twente inmiddels ook geen aanvoerder meer is maar keeper Timon Wellenreuther, bracht voor Timber geen enkele verandering in zijn status. De Rotterdamse topclub probeerde het aflopende contract van Timber de afgelopen maanden tevergeefs te verlengen.

'Snel akkoord'

Daardoor is een winterse transfer voor alle partijen het beste. Marseille gaat met Timber aan de haal en moet Feyenoord nog een magere transfersom betalen. Transfergoeroe Fabrizio Romano verwacht dat de clubs er binnen 24 uur wel uitkomen en dat er dus 'snel een akkoord' verwacht wordt. Marseille staat in de Franse competitie Ligue 1 op plek drie. Lens is de verrassende koploper en staat acht punten boven Marseille. Topclub PSG staat er nog tussen, met een punt minder dan Lens.

Timber hoopt zich bij Marseille te verzekeren van een plekje in de WK-selectie van Oranje voor het grote WK voetbal van komende zomer.

