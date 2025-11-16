Ronald Koeman heeft steeds minder keuzes over voor de laatste wedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Litouwen. De bondscoach zag zondag weer een speler wegvallen.

Koeman kan maandag niet beschikken over Justin Kluivert in het laatste WK-kwalificatieduel met Litouwen. De middenvelder heeft vrijdag een blessure opgelopen in de wedstrijd tegen Polen (1-1) en is teruggekeerd naar zijn club Bournemouth. Dat meldt de KNVB zondag.

Kluivert stond in het uitduel tegen de directe concurrent in de strijd om het WK-ticket in de basis en werd een kwartier voor tijd gewisseld voor Tijjani Reijnders. De middenvelder van Manchester City lijkt de meest logische vervanger van Kluivert voor het duel van maandag.

Het vergroot ook de kans op speeltijd voor Luciano Valente, die deze periode voor de eerste keer bij de selectie zit. De Feyenoord-middenvelder heeft een Italiaanse vader en kan daarom ook voor dat land spelen, maar na een eventueel debuut voor Oranje zou dat niet meer mogelijk zijn.

Lijst met afwezigen groeit

Kluivert is niet de eerste afhaker bij Oranje, want eerder haakten Wout Weghorst, Quilindschy Hartman en Denzel Dumfries ook al af. Voor Weghorst werd Emmanuel Emegha als vervanger opgroepen. Hij debuteerde vrijdag als invaller tegen Polen.

Door een schorsing van Jan Paul van Hecke heeft Koeman nog een selectie van 21 spelers tot zijn beschikking voor het duel waarin Nederland definitief het WK-ticket binnen zal gaan halen.

WK-ticket bijna binnen

Oranje heeft een voorsprong van 3 punten op Polen. Het doelsaldo van de ploeg van Koeman is veel beter dan dat van de concurrent (+19 om +6). Bij een punt tegen Litouwen is plaatsing voor het WK definitief, maar ook bij een nederlaag is de kans miniem dat het nog fout gaat. Polen gaat op bezoek bij Malta.

