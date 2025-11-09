AZ heeft uitgesproken dat ze dit jaar écht met PSV en Feyenoord willen meestrijden om de landstitel, maar in de topper tegen de Eindhovenaren ging het in de openingsfase al helemaal mis voor de ploeg van Maarten Martens. Dat was niet voor het eerst in een duel tussen beide teams.

De AZ-supporters kwamen met een mooie sfeeractie op de proppen, maar werden al razendsnel in rouw gedompeld door PSV. De reeks van de regerend landskampioen van Nederland is überhaupt indrukwekkend, want de afgelopen vier edities gingen de punten naar PSV. Het hoogtepunt was overduidelijk de 4-0 van twee seizoenen geleden, maar daar werd ook in deze ontmoeting al héél vroeg voor gevreesd.

Kinderlijke fout

De Alkmaarders kwamen op achterstand door een kinderlijke fout, die hen duur kwam te staan. Doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro onderschatte de dreiging van de scherp jagende Mauro Junior bij een inspeelpass, wat meteen resulteerde in de openingstreffer: 0-1. Slechts vier minuten later verdubbelde Guus Til de voorsprong door de bal beheerst binnen te schuiven: 0-2.

Til maakte na een half uur spelen het drama voor de thuisploeg helemaal compleet. Hij tikte de bal simpel langs verdediger Wouter Goes en schoot de bal vervolgens opnieuw achter doelman Owusu-Oduro. De Alkmaarders profiteerden even later wel van een slordigheid bij PSV en maakten via Sven Mijnans de 1-3.

Bij het publiek in Alkmaar kwamen direct herinneringen boven aan de pijnlijke wedstrijd in het seizoen 2023/2024, toen de ploeg binnen een kwartier zelfs al met 0-3 achter stond in het eigen AFAS Stadion. Opnieuw weet het team van Maarten Martens niet te presteren wanneer het er écht toe doet in een absolute topper.

AZ - PSV

De wedstrijd tussen AZ en PSV is cruciaal voor zowel de thuis- als uitploeg. Bij een overwinning van de Alkmaarders doen ze volop mee om de bovenste twee plekken, terwijl een zege van PSV noodzakelijk is om de druk op koploper Feyenoord op te voeren. De Rotterdammers komen om 20.00 uur nog in actie tegen Go Ahead Eagles.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.