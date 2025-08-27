Een nieuwe regel in de Bundesliga is niet door iedereen goed ontvangen. Afgelopen weekend begon het seizoen in de Duitse topcompetitie met de verplichting dat het scheidsrechtersteam, de aanvoerders én de trainers voorafgaand aan een duel elkaar moeten ontmoeten en de hand moeten schudden. Onzin, vindt Toni Kroos.

Wereldkampioen Kroos stelt dat het geen enkel effect zal hebben, zo meldt persbureau Reuters. De regel werd vorige week bij de start van het Duitse voetbalseizoen ingevoerd. Het verplicht aanvoerders en trainers om 70 minuten voor de aftrap samen te komen met de scheidsrechters. "Dit heeft absoluut geen enkel effect", aldus Kroos, die vorig jaar zijn indrukwekkende carrière beëindigde na periodes bij Bayern München en Real Madrid.

'Na vijf minuten is er alleen nog een gele kaart'

De voormalig middenvelder (35) voegde eraan toe dat de regel weinig zal doen om de emoties in toom te houden. "Je zit midden in de voorbereiding op een wedstrijd. Nu gaan we even zeggen hoe aardig we elkaar vinden, en na vijf minuten is er geen 'handshake' meer, alleen nog een gele kaart", zei hij.

'Dit is allemaal onzin'

De hoofdtrainer van SC Paderborn 07, Lukas Kwasniok, ging zelfs nog een stap verder. "Dit is allemaal onzin. Zeventig minuten voor een wedstrijd heeft niemand zin in zoiets", verklaarde Kwasniok op een persconferentie. Hij voegde eraan toe: "Behalve een onderbreking van de voorbereiding, gebeurt er verder niets."

Toen de Duitse bond (DFL) de regel in juli introduceerde, werd aangekondigd dat de bijeenkomst bedoeld was om de fairplay-normen te verbeteren. "In de geest van fairplay dient deze bijeenkomst als een kans voor wederzijdse uitwisseling en respectvolle interactie tussen alle deelnemers aan de wedstrijd. De ontmoeting vindt 70 minuten voor de aftrap plaats in de kleedkamer van de scheidsrechters", liet de bond toen weten.

Nederlandse trainers

Met Erik ten Hag (Bayer Leverkusen) en Paul Simonis (VfL Wolfsburg) zijn er dit seizoen twee Nederlandse trainers actief in de Bundesliga. Zij begonnen wisselend aan hun nieuwe job: Leverkusen ging verrassend thuis onderuit tegen Hoffenheim en Simonis won na zijn overstap van bekerwinnaar Go Ahead Eagles meteen zijn eerste duel in Duitsland: hij versloeg met Wolfsburg Heidenheim met 1-3.

