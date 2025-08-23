Na een uitzonderlijk seizoen met Go Ahead Eagles, met de bekerwinst en de zevende plek in de Eredivisie, heeft Paul Simonis zijn droomtransfer naar VfL Wolfsburg gemaakt. De Nederlandse coach is inmiddels enkele weken aan de slag bij Die Wölfe. De opdracht is duidelijk: de club terugbrengen naar de Duitse subtop. "Ik denk écht dat het een succes kan worden", stelt zijn oud-pupil Evert Linthorst.

Linthorst sprak met Sportnieuws.nl vol bewondering over de stap van zijn oud-trainer en diens assistent Tristan Berghuis naar Wolfsburg. "Ik volg Paul zeker, ook omdat Tristan natuurlijk mee is", opent de middenvelder van Go Ahead Eagles. "Ik heb gewoon altijd een heel fijne band gehad met hun beiden en heb ook echt het gevoel dat zij mij een betere speler hebben gemaakt. Dus ja, je gunt hen natuurlijk het allerbeste."

Slapende reus weer wakker schudden

De taak van Simonis is duidelijk: Wolfsburg moet weer de aansluiting met de subtop vinden na de teleurstellende twaalfde plek van vorig seizoen. Linthorst heeft er alle vertrouwen in. "Allereerst: Wolfsburg is een megaclub, dus ik vind het knap dat zij die stap hebben gezet", zegt hij over de transfer van zijn oud-coaches.

"Ze hebben vorige week een bekerduel gespeeld en die hebben ze dik gewonnen", doelt hij op de 9-0 overwinning in de DFB-Pokal tegen SC Hemelingen, een club op het vijfde niveau. "Ik hou het wel wekelijks in de gaten."

Matige voorbereiding

Hoewel Wolfsburg onder Simonis een matige voorbereiding kende, met nederlagen tegen Feyenoord (4-0), Brighton & Hove Albion (2-1 en 2-0) en Espanyol (1-0), gelooft Linthorst in het Nederlandse duo. "Paul kan jongens vertrouwen geven, met voetbalverstand maar ook met persoonlijke aandacht. En Tristan is echt heel goed in wat hij doet qua tactisch inzicht. Hij heeft zoveel voetbalverstand. Ik denk dat het succesvol gaat worden, als ik naar ze kijk hoe ik ze ken."

Echte werk begint voor Simonis

Wolfsburg richt zich vol op de start van het nieuwe Bundesliga-seizoen. Komende zaterdag om 15.30 uur openen Die Wölfe hun campagne met een uitwedstrijd tegen FC Heidenheim, een ploeg die vorige jaargang op het nippertje degradatie wist te vermijden.

