Nieuwste nummer Roxeanne Hazes is een ode aan Oranje Leeuwin Sherida Spitse

Zangeres Roxeanne Hazes heeft haar nieuwste liedje opgedragen aan één van de topvoetbalsters van Nederland. En wel aan recordinternational en aanvoerster van de Oranje Leeuwinnen, Sherida Spitse. Beide vrouwen zijn een inspiratie voor veel meiden en vrouwen, en dat komt ook terug in het liedje 'Omdat Je Me Ziet'.

Als de dochter van de Nederlandse volksheld André Hazes heeft Roxeanne Hazes de naam natuurlijk mee. Maar ze heeft inmiddels zelf ook een succesvolle carrière opgebouwd. Haar nieuwste nummer Omdat Je Mij Ziet draagt zij op aan een speciaal iemand, Sherida Spitse. De 33-jarige voetbalster en de Nederlandse zangeres hebben veel gemeen en dat merkte Hazes ook naarmate ze Spitse steeds beter leerde kennen.

"Ik dacht dat het anders dan anders zou zijn om een lied voor een ander te schrijven", vertelt Roxeanne Hazes in een interview aan De Telegraaf. "Naarmate ik meer over Sherida leerde, ging ik steeds meer van mezelf in haar herkennen. Eigenlijk slaat het hele nummer dus ook op mijzelf.

Fan van Hazes

Deze hele ode begon met een vraag vanuit Ajax of Roxeanne Hazes haar nieuwste nummer wilde opdragen aan hun aanvoerster Sherida Spitse. "Natuurlijk kende ik Sherida van naam en had ik haar weleens zien spelen, maar verder wist ik nog niets", vertelt Hazes. Het enige wat de Nederlandse zangeres wist van Spitse is dat ze Hazesliefhebber is, maar dan van de muziek van haar vader.

Hazes stond op de tribune van de Johan Cruijff ArenA met een muziekbox op Spitse te wachten om haar het nummer te laten horen. De twee vrouwen hadden elkaar nog nooit ontmoet. "Ik vond het zo spannend", laat Hazes blijken. "Je zou maar iemand tegenover je krijgen die zegt: 'Nou, ik vind het helemaal niks.' Gelukkig was dat niet het geval en zei ze dat ze het heel mooi vond."

Nieuwe nummer Hazes

Beide vrouwen weten hoe het is om te vechten voor je plek in een keiharde wereld. "Ik weet hoe het is om te moeten boksen voor een plekje in een mannenwereld en dat dat soms best ingewikkeld kan zijn", aldus Hazes. Sherida Spitse inspireerde Roxeanne Hazes om dit liedje te schrijven. En uiteindelijk gaat het nummer ook deels over haar.