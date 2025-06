De Poolse voetbalbond heeft het opvallende aanbod van Gareth Southgate om bondscoach te worden naast zich neergelegd. Ondanks zijn indrukwekkende staat van dienst, waaronder twee opeenvolgende EK-finales met Engeland, ziet Polen geen toekomst in een samenwerking met de 54-jarige oefenmeester.

Southgate bood zich aan na het vertrek van Michal Probierz, die opstapte na interne spanningen met sterspeler Robert Lewandowski. Volgens de Britse tabloid The Sun zag Southgate een kans om terug te keren op het internationale toneel, maar ondanks zijn ervaring op grote toernooien koos de Poolse bond bewust voor een andere koers.

Maar volgens Kulesza wordt de voormalige bondscoach van Engeland over het hoofd gezien omdat hij 'geen garanties kan bieden op succes'. "Als hij ons die zekerheid had kunnen geven, was hij morgen al begonnen", zei de voorzitter van de Poolse voetbalbond in gesprek met het Poolse Przeglad Sportowy. Succes is volgens hem simpelweg niet te voorspellen, zeker niet met een trainer van buitenaf.

Poolse bond kiest na fiasco voor vertrouwde koers

De Poolse bond lijkt geleerd te hebben van eerdere teleurstellingen. In 2023 werd Fernando Santos, voormalig bondscoach van Portugal, binnengehaald als grote naam. Maar zijn periode werd gekenmerkt door teleurstellende resultaten, weinig binding met de nationale competitie en uiteindelijk een ontslag na slechts zes duels, waaronder pijnlijke nederlagen tegen Moldavië en Albanië.

Nu ligt de focus op een binnenlandse kandidaat: Maciej Skorza. De 53-jarige coach was eerder assistent bij de nationale ploeg en doet momenteel ervaring op in Japan, bij Urawa Red Diamonds. Ondanks een recente nederlaag op het WK voor clubs tegen Internazionale, ziet Kulesza in hem een betrouwbare optie met gevoel voor het Poolse voetbal.

Concurrent van Oranje nog zonder bondscoach

Polen is op papier de grootste concurrent van Nederland in de WK-kwalificatiegroep. Waar Oranje na twee zeges uitstekend aan de campagne is begonnen, heeft Polen al drie duels achter de rug. Op donderdag 4 september staan beide landen tegenover elkaar in wat nu al een sleutelwedstrijd lijkt te worden. Alleen is nog niet duidelijk wie er dan op de Poolse bank zit. Wat wel zeker is: het wordt niet Southgate.

