PSV'er Noa Lang verpest kampioenfeest van geliefd Ajax na krankzinnig duel in De Kuip

PSV heeft een streep gezet door het kampioensfeest van Ajax met de overwinning op Feyenoord. De ploeg van Peter Bosz mocht absoluut niet verliezen, want bij een nederlaag had de koploper van de Eredivisie zondagmiddag met een overwinning op NEC de titel al binnen kunnen halen. Uiteindelijk won PSV dankzij een treffer in de blessuretijd van Noa Lang, waardoor het kampioensfeest van Ajax voorlopig op zich laat wachten.

Feyenoord schoot werkelijk waar uit de startblokken tegen PSV als een wervelstorm. Al binnen tien minuten stond de ploeg van Robin van Persie op 2-0. De Kuip ontplofte na drie minuten toen Igor Paixao een lange bal van Feyenoord-goalie Timon Wellenreuther goed inschatte en één-op-één met het PSV-doel kwam. Hij bleef koeltjes en schoot zijn ploeg op voorsprong.

Enkele minuten later leek Givairo Read de wedstrijd en de titelrace zelfs al te beslissen. De 18-jarige rechtsback werd prachtig diep gestoken door Anis Hadj Moussa en schoot de bal koelbloedig via de binnenkant van de paal in het doel: 2-0.

Weergaloze aansluitingstreffer

De donderspeech van Bosz tijdens de rust leek direct effect te hebben. In de vijftigste minuut zorgde Ivan Perisic voor een indrukwekkende aansluitingstreffer. Met een snoeihard schot joeg hij de bal in de kruising en bracht daarmee de spanning terug in de wedstrijd. De Kroaat kreeg de bal op fortuinlijke wijze voor zijn voeten via Luuk de Jong en aarzelde geen seconde: met een verwoestende uithaal maakte hij er 2-1 van.

Provocatie van Noa Lang

Met nog een kwartier te spelen zette Noa Lang de kraker tussen PSV en Feyenoord helemaal in vuur en vlam. De veelbesproken aanvaller werd vanaf meet af aan uitgescholden en uitfloten door het Feyenoord-publiek, maar nam in minuut 75 wraak. Lang kwam naar binnen en schoot de bal in de korte hoek. Het leek een gemakkelijke prooi voor Wellenreuther, maar de Duitser liet de bal door zijn handen glippen: 2-2.

Lang lokte daarna de nodige vijandige blikken en spreekkoren uit en zelfs zijn moeder moest het ontgelden. Dit alles gebeurde nadat Lang opschudding veroorzaakte met zijn manier van juichen. De geboren Rotterdammer provoceerde Het Legioen door hen de achterkant van zijn shirt te tonen én op de boarding te springen, wat de emoties opnieuw hoog deed oplopen.

Tóch zege voor PSV

In de absolute slotfase was het PSV alles-of-niets, maar tot echte grote kansen kwam het niet. Lang leek de beste mogelijkheid te krijgen, maar dat werd voorkomen door Read. De jonge verdediger bracht zijn directe tegenstander ten val en ontving een directe rode kaart van scheidsrechter Danny Makkelie. In de blessuretijd maakte uitgerekend Noa Lang alsnog de winnende treffer, waardoor drie punten mee terug gingen naar Eindhoven.

Ajax géén kampioen

Ajax kon deze zondag namelijk kampioen worden, maar dan moest PSV verliezen in Rotterdam. Het verschil tussen de nummer één en twee is nu nog maar één punt, maar Ajax heeft nog een wedstrijd tegoed. Zij kunnen tegen NEC de marge terugbrengen naar vier.

