PSV en Ajax stonden zondag tegenover elkaar in een knotsgekke topper. Sportverslaggeefster Noa Vahle volgde de wedstrijd en merkte bij beide clubs de nodige problemen op. In het programma 'De Oranjezondag' ging ze hier verder op in.

De Eindhovenaren en Amsterdammers speelden 2-2 in een heus spektakelstuk. "Was het de lamme tegen de blinde?", vroeg presentatrice Hélène Hendriks aan Vahle, die zich zeer heeft vermaakt. "Het had eigenlijk alles. Een uitgestelde aftrap, een penalty moment en een late gelijkmaker."

Vuurwerkboete

Die uitgestelde aftrap kwam door het vuurwerk dat werd afgestoken door de PSV-supporters. De arbitrage stelde dat niet op prijs. Bij de opkomst van de spelers werd er volop knal- en siervuurwerk de lucht in geschoten, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot de spelers terug te sturen naar de kleedkamer.

Volgens Vahle gaat dit incident nog een staartje krijgen. Voornamelijk het bestuur van PSV moet het ontgelden. "Marcel Brands [technisch directeur red.], die krijgt een boete op de deurmat, dat is ongelofelijk." De verslaggeefster wijst erop dat dat soort praktijken niet zijn toegestaan. "Dat is volgens het protocol natuurlijk hartstikke verboden."

Probleem bij Ajax

Bij Ajax zijn er ook de nodige problemen volgens Vahle. Al hebben deze meer te maken met het voetbal zelf. Dit omdat de hoofdstedelingen de afgelopen twee wedstrijden maar liefst vier doelpunten vanuit een kopbal tegen kregen.

"Tegen Inter kregen ze natuurlijk twee doelpunten uit een corner. Je moet je dan afvragen waarom je Davy Klaassen op Marcus Thuram, die boomlang is, zet. Dat kan natuurlijk niet", zo legt ze de vinger op de zere plek.

Ajax-coach John Heitinga maakt zich minder zorgen over dat probleem dan Vahle. "Ik vroeg aan Heitinga of het zorgelijk was maar hij was eigenlijk vrij positief. En hij zij 'dat we dit geval gaan oplossen'."

Ranglijst

Na het gelijkspel van zondag staan PSV en Ajax op respectievelijk de tweede en derde plek. Het gat tussen koploper Feyenoord had kunnen oplopen tot minstens vijf punten, maar omdat de Rotterdammers gelijkspeelden tegen AZ bleef de schade beperkt.

