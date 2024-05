'Nu klotst het geld tegen de wanden': Arne Slot grapt over 'zijn handelsmerk'

Arne Slot heeft tot dusver met al zijn (voorgaande) clubs een succesformule weten op te bouwen. De oefenmeester begon zowel bij Cambuur, AZ en Feyenoord vanaf nul en bouwde stuk voor een stuk een geoliede voetbalmachine. Slot erkent dat hij bevoorrecht is om bij zulke clubs te mogen werken.

Bij Cambuur en AZ begon Slot met weinig budget en verliet hij de clubs met veel waardevollere selecties. "Het is inderdaad zo dat ik bij alle drie mijn clubs een team moest opbouwen. Maar ik doe heel veel mensen tekort als we dit alleen aan mij zouden opdragen", zei Slot op de persconferentie, voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle.

Het mogelijke vertrek van Slot naar Liverpool kon niet achterwege blijven op de persconferentie. De oefenmeester weigerde antwoord te geven, maar was nog wel in voor een geintje over een mogelijk vertrek. "Een vertrek zou op het verkeerde moment komen, want het geld klotst tegen de wanden aan bij Feyenoord", zei Slot met een grote gijns.

'Bevoorrecht met mijn clubs'

Ondanks dat Slot vaak zelf een geheel nieuw team moest bouwen, zat hij volgens eigen zeggen altijd aan de bovenkant van het segment. "Ik was altijd in de gelukkige omstandigheden om zowel qua financiële middelen als kwaliteit van de selectie bovenin de competitie mee te draaien. Alleen AZ zat misschien één stap onder de top van de competitie. Ik ben bevoorrecht om bij deze clubs te mogen werken."

Opbouwen bij Liverpool

Ook wanneer Slot bij Liverpool aangesteld wordt, is er een grote kans dat hij opnieuw een elftal naar zijn hand moeten zetten. De oefenmeester beweert dat het niet per definitie afhangt van het kapitaal van een club of het bovenin mee kan draaien. "Het gaat er vooral om of je dezelfde investeringen kan doen als de concurrentie. Dat is het belangrijkste', zei Slot.