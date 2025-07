Een bezoek brengen aan het kleine kamertje, iedereen doet het dagelijks. Er zijn alleen momenten waarop het minder goed uitkomt als je een drukkend gevoel op de blaas hebt, zoals tijdens een wielerkoers.

Tijdens De Avondetappe van maandagavond legt voormalig wielrenner Tom Dumoulin haarfijn uit wat de voor- en nadelen zijn van bicarbonaat, een middel dat kan helpen bij het verbeteren van de prestaties. Annemiek van Vleuten geeft aan ervaring te hebben met het spul.

Op de darmen

Volgens de oud-wielrenster is bicarbonaat niet helemaal ideaal voor de stoelgang. "Er zit nog een nadeel aan, namelijk dat het op je darmen kan slaan", aldus van Vleuten, die tijdens een koers ontzettend veel last van deze bijwerking heeft gehad.

"Dus ik heb wel eens tijdens De Waalse Pijl gehad dat ik dacht hoe snel ik wel niet naar het toilet moest. Toen ik over de finish kwam, moest ik naar de dopingcontrole. Toen zei ik tegen die vrouw dat ik eerst andere dingen te doen had", zo vertelt de oud-wielrenster lachend.

Prangende vraag

Op dat moment breekt Rafael van der Vaart in met een prangende vraag: "Wij hadden dus tijdens het eten een discussie: mannen die moeten plassen, die gaan gewoon langs de weg staan. Maar hoe doen vrouwen dat?"

Gelukkig voor Van der Vaart krijgt hij antwoord op die vraag. Van Vleuten legt namelijk haarfijn uit hoe het er voor haar aantoe ging. "Aan het begin van mijn carrière waren de etappes wat korter. Dan werd er niet gestopt en probeerde je gewoon weinig te drinken, want drie uurtjes kan je wel zonder. Nu is het wat gewoner om het wel te doen. Dus dan stoppen we gewoon gezamenlijk, en meestal met wat beschutting."

De oud-voetballer is erg blij met het antwoord, maar het maakt hem ook een beetje nieuwsgierig. "Over twee weken is de Tour de France Femmes. Dan ga ik er op letten."

