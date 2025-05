Bizarre ontknoping in Italiaanse Serie A: beslissingsduel om titel mogelijk, Inter en Napoli allebei zonder coach

De titelstrijd in Italië is op weg naar een ongekend spannende ontknoping. Zowel Napoli als Internazionale wist zondag niet te winnen, waardoor het verschil met nog één speelronde te gaan slechts één punt bedraagt. Alsof dat nog niet genoeg drama oplevert, moeten beide ploegen de slotronde afwerken zonder hun geschorste trainer én is een beslissingswedstrijd om de titel ineens een realistisch scenario.

Koploper Napoli bleef steken op 0-0 bij Parma en liet zo na om de titelstrijd in eigen voordeel te beslissen. In de blessuretijd kreeg de ploeg nog een penalty na een overtreding op David Neres, maar de beslissing werd teruggedraaid na ingrijpen van de VAR.

Concurrent Inter, dat vooraf één punt minder had, verspeelde eveneens dure punten: tegen Lazio werd het 2-2. Denzel Dumfries leek met een rake kopbal de winnende te maken (2-1), maar Pedro benutte in de slotminuut een strafschop en zorgde alsnog voor een flinke domper in Milaan.

Beslissingswedstrijd dreigt, Napoli en Inter zonder coach

Alsof dat nog niet genoeg was, moesten beide coaches ook vroegtijdig vertrekken. Francesco Calzona (Napoli) en Simone Inzaghi (Inter) kregen rood wegens commentaar op de arbitrage en zijn daardoor geschorst voor de allesbeslissende laatste speelronde. Beide titelkandidaten moeten vrijdag dus zonder hun hoofdtrainer aan de zijlijn proberen het kampioenschap veilig te stellen.

Omdat in Italië – in tegenstelling tot veel andere competities – bij een gelijke eindstand geen rekening wordt gehouden met doelsaldo of onderling resultaat, kan een beslissingswedstrijd om de titel nodig zijn. Om ruimte voor zo'n duel vrij te maken, besloot de Italiaanse voetbalbond om de laatste speelronde te vervroegen naar vrijdagavond. Napoli ontvangt dan Cagliari, terwijl Inter op bezoek gaat bij Como.

De wedstrijden beginnen gelijktijdig om 20.45 uur. Als Napoli en Inter na deze wedstrijden op gelijke hoogte eindigen qua punten, volgt op maandag 26 mei een rechtstreeks duel om de scudetto.

Beslissingswedstrijd zorgt voor unieke landstitel

Voor Inter is dat weliswaar nadelig, aangezien de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain op zaterdag 31 mei volgt. Een extra beslissingswedstrijd enkele dagen daarvoor kan de voorbereiding daardoor bemoeilijken.

Helemaal nieuw is een beslissingswedstrijd in Italië niet. Twee jaar geleden streden Spezia en Hellas Verona ook al om lijfsbehoud in een vergelijkbaar duel. Nu staat echter een veel grotere inzet op het spel: de landstitel.

