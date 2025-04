Veelbelovend PSV-talent (18) imponeert bij Oranje Leeuwinnen: 'Kan écht topspitsen afstoppen'

Veerle Buurman (18) is hét veelbelovende talent bij de Oranje Leeuwinnen richting het EK. De PSV'er heeft de Eredivisie Vrouwen al min of meer uitgespeeld, maar maakt tijdens interlands ook véél indruk. De dertigjarige Dominique Janssen, sinds jaar en dag topspeelster in de Europese top, dicht haar een grote toekomst toe. "Ze kan écht topspitsen afstoppen", stelt Janssen tegenover Sportnieuws.nl.

Bondscoach Andries Jonker is in aanloop naar het EK in Zwitserland zoekende in de achterhoede. Sherida Spitse moet haar plek voorlopig afstaan aan de zestien jaar jongere Buurman. "Veerle maakt een supermooie ontwikkeling door. Ze is natuurlijk hartstikke jong, maar ze heeft specifieke kwaliteiten. Zodra ze haar job doet, kan ze ook gewoon topspitsen afstoppen", licht Manchester United-verdediger Janssen toe.

Mooie toekomst voor Buurman

De achttienjarige Buurman ontwikkelt zich stormachtig bij PSV en werd afgelopen winter al vastgelegd door Chelsea. "Dat zegt zeker heel veel", doelt Janssen op de aanstaande transfer naar één van de beste clubs ter wereld. "Dat ze nu op het hoogste niveau al die interlands mee kan pakken, dat gaat natuurlijk op lange termijn héél erg helpen. Ik denk dat er voor haar een heel mooie toekomst in het verschiet ligt."

Janssen speelt sinds 2015 op het hoogste Europese niveau, met eerdere clubs als Arsenal en Wolfsburg en nu Manchester United. Ze is daardoor een uitstekende 'rechterhand' voor het Oranje-talent. "Natuurlijk moet je Veerle wel een beetje ondersteunen en helpen, maar dat pakt ze zelf ook hartstikke goed op. Soms moet je extra alert zijn en ietsje meer coachen, maar ze doet het goed."

Leider bij de Oranje Leeuwinnen?

Ondanks haar karrenvracht aan ervaring ziet Janssen zichzelf niet per se als de absolute leider van de Oranje Leeuwinnen. "Ik probeer de mensen om mij heen wel goed neer te zetten, omdat dat voor mij natuurlijk ook helpt. Die verantwoordelijkheid is wel belangrijk, maar ik heb inderdaad niet de luide stem van Sherida (Spitse, red.)."

Bondscoach Jonker vindt het wel belangrijk dat Janssen de jongere meiden bij de hand neemt. "Ze moet sowieso de leiding nemen. Dominique heeft ruim honderd interlands gespeeld en een fantastische loopbaan. Dan zit je in de categorie dat er sowieso verwacht wordt dat je de ploeg aanstuurt, samen met meiden als Jackie Groenen, Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk", meent Jonker.