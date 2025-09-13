PSV-verdediger Armando Obispo heeft vroegtijdig het veld moeten verlaten tijdens het duel tussen NEC en PSV in de VriendenLoterij Eredivisie. De voetballer kwam tijdens een corner in botsing met NEC'er Dirk Proper, waarna hij het veld moest verlaten met een verwonding aan zijn gezicht.

Beide voetballers kwamen ten val na de harde botsing. Proper stond al vrij snel op en leek geen zichtbare verwondingen te hebben. Maar Obispo was er duidelijk minder goed aan toe. Toen de verdediger zijn hoofd optilde, was te zien dat hij flink wat bloed rond zijn linkeroog had.

'Zal een keer meezitten'

"Het zal Obispo ook een keertje meezitten", merkte de commentator van ESPN direct op een ironische toon op. De verdediger is meermaals voor lange tijd uit de roulatie geweest wegens blessureleed en na een korte behandeling op het veld leek de verdediger de wedstrijd weer te kunnen hervatten, maar toen hij eenmaal opstond, liep de speler erg wankel, waardoor duidelijk werd dat hij niet verder kon spelen.

"Dit is onvoorstelbaar voor Obispo", concludeerde de commentator. "Hoeveel pech kan je hebben. Zoveel blessures, er is altijd wel wat. En nu laat zijn lichaam hem een keertje niet in de steek, maar krijgt hij een tik op zijn hoofd en kan hij daarom niet verder", stelde hij terwijl te zien was dat Obispo teleurgesteld richting de catacomben liep. Ryan Flamingo verving de verdediger.

Blessureleed Obispo

Obispo kende enorm veel blessure-pech de laatste jaren. In het seizoen 20/21 lag de voetballer een half jaar uit de roulatie wegens een gescheurde pees. In het seizoen daarna liep hij een hersenschudding op, waardoor hij een kleine maand niet in actie kon komen. Slechts enkele weken nadat Obispo terugkeerde na zijn hersenschudding, raakte hij opnieuw geblesseerd, waardoor hij wederom drie maanden niet inzetbaar was. Het is onbekend om wat voor blessure dat ging.

In het seizoen 22/23 raakte Obispo geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij bijna een jaar lang niet inzetbaar was. Hij miste toen 31 wedstrijden. In het seizoen daarna raakte de voetballer wederom geblesseerd aan zijn knie. Een meevaller was echter dat hij toen 'slechts' twee maanden uit de roulatie was, waarvan een groot deel gedurende de zomerstop. Vorig seizoen liep Obispo nog eens een lichte kneuzing op, waardoor hij een kleine maand niet in actie kon komen.

