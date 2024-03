Ongekende recordreeks Antoine Griezmann ten einde: Fransman mist voor het eerst sinds 2017 een interland

Antoine Griezmann mist door een blessure de interlandperiode van Frankrijk. Daarmee komt er een einde aan een waanzinnige reeks van de voetballer van Atlético Madrid. Griezmann miste sinds augustus 2017 namelijk geen enkele interland.

Griezmann deed niet mee in de oefeninterland van de Fransen op 6 juni 2017, maar speelde daarna in maar liefst 84 interlands op rij. Nu heeft hij zich met een enkelblessure afgemeld voor de wedstrijden tegen Duitsland en Chili. Dat betekent dat bondscoach Didier Deschamps het voor het eerst in bijna zeven jaar zal moeten doen zonder Griezmann. Lazio-middenvelder Matteo Guendouzi is zijn vervanger.

After 84 consecutive games for France, Antoine Griezmann's record run ends there...



With an injured ankle, Grizi is replaced by Matteo Guendouzi.



Get well soon, Antoine 💙 pic.twitter.com/WEp5ofgpAz — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) March 18, 2024

Succesvolle periode

Griezmann was niet alleen altijd aanwezig bij de Fransen, maar ook erg belangrijk voor de nationale ploeg. Hij maakte 28 doelpunten en gaf 30 assists in de periode. Griezmann was in 2018 onderdeel van het team dat het WK won en won een paar jaar later ook de Nations League.

Tegenstander Oranje

De verwachting is dat Griezmann op het komende EK gewoon van de partij zal zijn. Daar treft hij met de nationale ploeg in de groepsfase onder meer het Nederlands elftal. Ook Oostenrijk zit in de groep en de laatste tegenstander moet nog bekend worden.