Play-offs EK voetbal | Nederland kent bijna laatste tegenstander in Groep D

De loting voor het EK voetbal plaatste Nederland in december 2023 in Groep D. Daarin zitten, naast Nederland, ook Frankrijk, Oostenrijk én een nog te bepalen land. Nu, in maart 2024, valt de beslissing in de play-offs voor de laatste plekken op het EK voetbal in Duitsland. Welke landen strijden er nog om de tickets?

Het Nederlands elftal werd geloot in Groep D. Daar komt ook de winnaar van 'play-off A' uit, zoals de UEFA het genoemd heeft. Daarin vechten vier landen om dat ene plekje bij Nederland, Frankrijk en Oostenrijk in de groep. Maar ook in Groep E (België, Roemenië en Slowakije) en Groep F (Portugal, Turkije en Tsjechië) wachten ze nog op het laatste land.

Play-off A, winnaar naar groep van Nederland

Nederland, Oostenrijk en Frankrijk krijgen één van de volgende vier landen erbij in Groep D: Polen, Wales, Finland of Estland. Die landen zijn aan elkaar gekoppeld in play-off A. Ze zijn daar terechtgekomen door middel van de Nations League van afgelopen seizoen. Polen en Wales waren de hoogstgeplaatste landen zonder EK-ticket en hebben dus een thuiswedstrijd geloot. Zij spelen tegen respectievelijk Estland en Finland. Ook zij kwamen via de Nations League-eindstand in de play-offs terecht.

Er worden geen thuis- én uitwedstrijden gespeeld, maar één duel. Polen - Estland en Wales - Finland dus. De winnaars van die beide partijen spelen op dinsdag 26 maart tegen elkaar in één wedstrijd om het laatste ticket voor Groep D. De winnaar van Polen - Estland speelt die finale thuis.

Live op tv

De wedstrijden in de play-offs voor het EK voetbal worden live uitgezonden door Ziggo Sport. De duels in play-off A zijn op donderdag 21 maart.



21 maart, 20:45 uur: Polen - Estland op Ziggo Sport Voetbal.

21 maart, 20:45 uur: Wales - Finland op Ziggo Sport Docu.

Play-off B, winnaar naar groep van België

Ook België, onze zuiderburen, wacht nog op een vierde tegenstander in Groep E van het EK voetbal. De Belgen zitten bij Roemenië, Slowakije én de winnaar van play-off B. Daar zitten twee landen in die momenteel in oorlog zijn: Israël en Oekraïne. Beide landen kunnen elkaar tegenkomen in de finale, maar moeten dan eerst allebei hun halve finales winnen.

Spelen Israël en Oekraïne 'thuis'?

Oekraïne speelt in Zenica een uitwedstrijd tegen Bosnië & Herzegovina. Israël speelt op papier thuis tegen IJsland in de andere halve finale. Maar die wedstrijd wordt vanwege het conflict van Israël met Palestina in Hongarije gespeeld. De winnaars van Bosnië - Oekraïne en Israël - IJsland spelen ook op dinsdag 26 maart tegen elkaar. Oekraïne speelt, als het van Bosnië wint, op papier thuis. Ook dan is het waarschijnlijk dat er niet in hoofdstad Kiev wordt gespeeld, maar op neutraal terrein.

Play-off C, winnaar naar groep van Portugal

Tot slot krijgen ook Portugal, Turkije en Tsjechië te weten welk land bij hen in Groep F van het EK voetbal erbij komt. De winnaar van play-off C heeft namelijk die groep toegewezen gekregen. In die play-off zitten de op papier zwakste landen. Griekenland is 'het beste' land en zal met eerst Kazachstan en vervolgens Georgië of Luxemburg moeten uitvechten of het naar het EK mag.

Let op: Georgië - Luxemburg is donderdag 21 maart al om 18:00 uur en wordt live uitgezonden op Ziggo Sport en Ziggo Sport Kanaal 14. Daarna is op diezelfde kanalen een Switch-programma te zien van alle vijf overige play-off-wedstrijden. Daar zie je dan alle doelpunten en alle andere hoogtepunten voorbij komen. Israël - IJsland is als enige duel niet ook nog los in z'n geheel live te zien, zoals de andere vier duels dat wel zijn.

Finales van de play-offs

De finales van de play-offs worden allemaal op dinsdag 26 maart gespeeld en zien er als volgt uit:



Play-off A: Polen/Estland - Wales/Finland (winnaar naar Groep D, met Nederland, Frankrijk en Oostenrijk).



Play-off B: Bosnië/Oekraïne - Israël/IJsland (winnaar naar Groep E, met België, Roemenië en Slowakije).



Play-off C: Georgië/Luxemburg - Griekenland/Kazachstan (winnaar naar Groep F, met Portugal, Turkije en Tsjechië).

Oefenwedstrijden Nederland

Het Nederlands elftal kan ondertussen rustig achterover leunen, oefenwedstrijden spelen en kijken welke tegenstander er uit de play-offs komt. In de komende interlandperiode speelt Oranje tegen Schotland en Duitsland.