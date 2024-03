Ronald Koeman over het terughalen van Georginio Wijnaldum: 'Wij hebben niet veel spelers voor zijn rol'

Het Nederlands elftal is weer samengekomen op Zeist voor oefenwedstrijden richting het EK in juni. Bondscoach Ronald Koeman mist redelijk wat spelers, waardoor bepaalde puzzelstukjes nog niet samen kunnen vallen. Wél zijn er weer oud gediende terug zoals Georginio Wijnaldum. De bondscoach sprak over zijn ploeg.

Ronald Koeman is druk bezig de selectie van Oranje te vormen, hij koos er 26 voor de aanstaande oefenpartijen richting het EK. Naar het EK mogen er 23 mee. Veel spelers moet hij wel missen, Frenkie de Jong is er nog niet bij. Brian Brobbey en Joshua Zirkzee zijn weg vanwege blessures. Een grote vraag die altijd nog blijft hangen: wie moet er nou naast Frenkie komen te spelen? Koemand kan daar nog steeds niet mee experimenteren.

Wie naast De Jong?

"Ik denk dat ik weet wie er goed naast hem kan spelen, maar dat ga ik hier niet zeggen", zei de bondscoach zelf. Maar echt druk maakt Koeman zich er klaarblijkelijk niet om, dat hij niet kan experimenteren. "Goeie voetballers naast elkaar passen altijd. Die spelen altijd goed samen."

En goede voetballers, die heeft hij. Volgens Koeman geen kwaliteit aan gebrek bij Oranje. "Heel veel landen zullen jaloers zijn op onze verdedigers en middenvelders die wij kunnen opstellen." Op individuele kwaliteiten vindt hij andere landen misschien beter: "Een Mbappé hebben wij niet, maar op veel posities loopt wereldklasse rond bij ons."

Wijnaldum

Koeman haalde voor hem een oude bekende erbij: Georginio Wijnaldum. De speler speelt al een half jaar in Saoedi-Arabië. "Hij doet het daar goed. De statistieken zijn ongeveer hetzelfde als voordat hij daarheen ging. Hij loopt dezelfde afstanden", zei Koeman. "Ik kan zijn niveau veel beter beoordelen als hij hier is", legde hij zijn aanwezigheid uit. "Wij hebben niet veel spelers voor zijn positie, een echte nummer 10."

Examen

Het lijkt erop dat Wijnaldum voor een soort examen staat bij Oranje, om te kijken of hij nog wel past bij het team. Volgens Koeman is komende periode voor meerdere spelers een soort 'examen', al vond hij dat woord niet helemaal passend. "Je wil met het EK een groep hebben die goed is en sterk in elkaar zit. Geen ‘ikjes’ maar ‘wij’."

Er komen wat grote namen weer terug, terwijl ook andere spelers zoals Teun Koopmeiners en Xavi Simons het goed doen bij hun club. Koeman wil veel opties open houden: "Het is niet dat het twee verschillende elftallen worden en dat ik iedereen laat spelen. Je hebt sommige jongens weer terug, De Ligt en Memphis. Er is wel de vrijheid om sommige jongens even te zien, in de aanstaande wedstrijden."

Missen Brobbey

Koeman moet het sowieso doen met weinig aanvallers, hij mist Zirkzee die geblesseerd uitviel en sinds maandagmorgen ook Brian Brobbey. Wel is hij tevreden over Memphis. "Hij komt van ver, maar wat ik bij momenten heb gezien heeft hij dat onvoorspelbare weer terug. Snel wegdraaien, hij was belangrijk bij zijn club. Hij is dicht naar het niveau aan het kruipen waar hij was."