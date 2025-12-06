PSV heeft een overtuigende zege geboekt op SC Heerenveen. De Eindhovenaren hadden geen kind aan de Friezen en zorgden daarmee voor de negende zege op rij in de Eredivisie. Het eindigde in een degelijke 0-2-overwinning, waardoor de blik op de Champions League-clash met Atlético Madrid kan.

PSV is de laatste maanden ongenaakbaar. De laatste nederlaag dateert alweer van 16 september, toen er werd verloren van Union St-Gillis in de Champions League. In de Eredivisie is Telstar de laatste ploeg die met een zege aan de haal ging.

SC Heerenveen wilde stunten tegen PSV en profiteerde bijna razendsnel van een fout van goalie Matej Kovar. De Tsjechische sluitpost bracht Ismael Saibari in de problemen, maar had geluk dat Maxence Rivera niet scherp in de afwerking was. Zijn poging werd makkelijk gekeerd door Kovar.

PSV heeft geen enkel probleem

In de 22e minuut was het wél raak voor de bezoekers uit Eindhoven. Heerenveen-doelman Bernt Klaverboer leverde op zijn beurt de bal in bij PSV, waarna Dennis Man met een mooie assist op de proppen kwam. Voormalig Heerenvener Joey Veerman wist daar wel raad mee en werkte de openingstreffer hard tegen de touwen: 0-1.

Ricardo Pepi is sinds twee weken weer de aanvalsleider van PSV en beloonde het vertrouwen van Peter Bosz snel uit, maar daarvoor mocht een bedankje naar Paul Wanner. De Duitser gaf een elegant balletje met de buitenkant van zijn voet op Saibari. De Marokkaans international speelde Pepi vrij, waarna hij 'm hard onder de Heerenveen-doelman door wist te schuiven: 0-2.

Wanner had zijn avond volledig kunnen bekronen, maar hij miste na een mooie actie de koelbloedigheid om oog-in-oog met Klaverboer de 0-3 binnen te schuiven. Vlak na rust kon Saibari de wedstrijd in het slot gooien, maar hij trof de benen van de Friese goalie. Daardoor bleef er alsnog een klein sprankje hoop voor Heerenveen. Uiteindelijk speelde PSV de wedstrijd koelbloedig uit en bleef het bij een degelijke 0-2.

Pijnlijke editie van vorig seizoen

Bij de wedstrijd van PSV in het Abe Lenstra Stadion gaan de gedachten vrijwel meteen terug naar de editie van vorig seizoen. De ploeg van Peter Bosz was toen óók bezig aan een overtuigende reeks, maar toen moest het op bezoek in Heerenveen. Daar werd op 14 december, bijna exact een jaar geleden, verrassend verloren en plots begon de succesformatie te wankelen. Daar werd het verval van PSV ingezet, toen ze liefst 17 punten verspeelden in tien competitieduels.

Angstgegner

PSV heeft vrijwel altijd een hele kluif aan een uitwedstrijd in Friesland. De editie van twee seizoenen geleden was een uitzondering met een 0-8 overwinning, maar vóór het seizoen 2022/2023 wonnen de Eindhovenaren zelfs negen keer op rij niet. Ditmaal had PSV echter geen kind aan Heerenveen en boekte het een overtuigende zege. Dat is voor PSV de negende overwinning op rij.

Blik op PSV - Atlético Madrid

Met deze zege kan de blik op de Champions League-clash met Atlético Madrid. De aftrap is dinsdagavond om 21.00 uur. Dat wordt een cruciale pot voor het bereiken van de tussenronde van het miljardenbal.

