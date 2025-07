Peter Bosz pakte woensdagavond voor de tweede keer op rij de Rinus Michels Awards voor beste trainer van de Eredivisie. Hij troefde daarmee de concurrentie andermaal af. De bijzondere slotfase van de Eredivisie heeft hem een mooie prijs opgeleverd. "Maar ik was best verrast", moet Bosz bekennen. "Ik had niet verwacht dat ik hem zou winnen."

Hij dacht eerder dat een concurrent van hem er met de prijs vandoor zou gaan: "Ik dacht Paul", zegt de PSV-trainer eerlijk. "PSV is vaker kampioen geworden, maar Go Ahead heeft nog nooit de beker gewonnen. Dus dat is los van zijn rol daarin, want die kan ik niet beoordelen, een waanzinnige prestatie", looft Bosz de kersverse trainer van Wolfsburg. Nadat Bosz de prijs in zijn handen kreeg, zag hij een videosboodschap van zijn kleinkinderen. "Dat was heel mooi om te zien", zei hij op het podium.

'Een eer'

Voor de winnaar was het toch een eer om de prijs voor de tweede keer op rij te krijgen. "Vooral omdat het bepaald is door collega's. Dan vind ik het iets anders dan wanneer een jury of journalisten daar wat van vinden. Die kijken er toch anders naar. De mensen in het vak weten wat er nodig is om een goede coach te zijn", vertelt hij tegenover deze website.

Het is een succesvolle combinatie: PSV en Peter Bosz. Nog nooit werd hij kampioen en in zijn eerste twee seizoenen in Eindhoven werd hij het tweemaal op rij. Daar aan gekoppeld werd hij dus ook twee keer verkozen tot trainer van het jaar. "Het enige wat dat zegt, is dat we een goede prestatie geleverd hebben."

'Deze prestatie was groter'

Waar het vorige kampioenschap van PSV veel overtuigender was, vindt Bosz de prestatie van het afgelopen jaar nóg knapper. "Dat kan ik uitleggen. In het eerste jaar ging het zo goed met het elftal, we wonnen alles zo overtuigend dat je bang bent als trainer om dat in een tweede seizoen te verstoren. Door te veel te zeggen, maar in het tweede jaar hebben we keihard moeten werken om het weer om te buigen toen het minder ging."

Nu moet Bosz dus wederom op zoek in zijn eigen huis, op zoek naar een plek voor de prijs. "Hier gaan we zeker plek voor vinden. Ik weet nog niet waar, maar hier gaat zeker plek voor komen", lacht hij tenslotte.

