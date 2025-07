De beste trainer van Nederland is bekend. Peter Bosz won voor de tweede keer op rij de Rinus Michels Awards. In de categorie van de Keuken Kampioen Divisie is Rick Kruys, trainer van FC Volendam, de winnaar geworden. Een emotionele vader Gert Kruys sprak hem toe. Hij was speciaal voor de gelegenheid vanuit Kreta naar Nederland gekomen. De avond werd aan elkaar gesproken door Tom Egbers.

De Rinus Michels Awards wordt ieder jaar gehouden, waarbij de beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie, Azerion Vrouwen Eredivisie én de Eredivisie worden benoemd. Het hele seizoen kunnen trainers punten verdienen met winnen, veel doelpunten en aanvallend spel. Vorig jaar won Peter Bosz de Awards, dit keer was zijn zevende nominatie. Dat gebeurde nog nooit in de historie.

Genomineerden

De genomineerden bij de Eredivisie waren Francesco Farioli, Ron Jans, Paul Simonis en Peter Bosz. De laatstgenoemde won vorig jaar de award en was dus weer genomineerd na het bizarre seizoen met een ongekend slotstuk. Farioli was niet aanwezig, de andere drie wel. Dat was voor Simonis vrij opvallend, hij werd dinsdag officieel gepresenteerd bij Wolfsburg.

Winnaar Eredivisie

Wie ook voor de zoveelste keer werd genomineerd was Ron Jans. De FC Utrecht-trainer werd voor de zesde maal genomineerd, maar won hem nog nooit. Ditmaal was het ook niet zijn moment. Namelijk Peter Bosz won hem. Hij is één van de weinige trainers die hem twee keer won. Arne Slot en Erik ten Hag wonnen hem ook tweemaal. Bosz zelf was stomverbaasd en had verwacht dat de prijs naar Simonis zou gaan.

Winnaar Rick Kruys

Bij de Keuken Kampioen Divisie was het een spannende strijd tussen de gepromoveerde clubs én Melvin Boel van destijds FC Dordrecht. Rick Kruys won uiteindelijk, zoals hij ook met FC Volendam het seizoen won. Gert Kruys, oud-trainer én vader van Rick, kwam speciaal terug van zijn vakantie om de award uit te reiken aan zijn zoon. Het was een emotionele speech van de vader die enorm trots is op zijn zoon.

De andere genomineerden waren Melvin Boel, Anthony Correia en Ruben den Uil.

Azerion Vrouwen Eredivisie

Joran Pot was vorig jaar ook al genomineerd, maar won hem toen niet. Ditmaal was het wel raak voor de trainer van FC Twente vrouwen. Hij won vrijwel alles met FC Twente wat er te wonnen viel dit jaar. Hij is per 1 juli de trainer van Oranje Onder-16, dat was een nieuwtje dat bekend werd gemaakt bij de uitreiking.