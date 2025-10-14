De vriendin van de Spaanse international Dani Olmo heeft ervoor gezorgd dat de papieren exemplaren van een Duits magazine de winkels uitvliegen. Op de cover van dat tijdschrift heeft ze namelijk geen kleren aan.

Laura Abla Schmitt is de vriendin van Dani Olmo, die een ploeggenoot is van Frenkie de Jong bij FC Barcelona. Voor het magazine Tush gaat ze volledig uit de kleren. Niet dat lezers dan ook alles te zien krijgen, want ze ligt op een ondergrond van bloemen en enkele daarvan bedekken de intiemste delen van haar lichaam.

Ondergoed

In de podcast Intouchables legde ze uit dat aanvankelijk het plan was om ondergoed te dragen. "Ik lag zeven uur lang poedelnaakt op de set. Ik ben een beetje eigenwijs, want ik heb bijvoorbeeld geen bikinifoto's van mezelf op mijn sociale media staan. Maar juist daarom wilde ik uit mijn comfortzone stappen en mijn lichaam laten zien in een grote productie. Het plan was om ondergoed te dragen, maar nu was ik naakt."

De beste

Het blad meldt dat de editie met Schmitt op de voorkant is uitverkocht. Niet alleen Olmo is dus zeer te spreken over de fotoshoot. Hij reageerde op Instagram op een post van zijn geliefde met de cover van het blad met deze twee woorden: 'De beste!' Daar plakte hij nog een rood hartje achter. Zijn partner kaatste de bal terug: "Jij!"

Oost-Friesland

Schmitt is geboren in het Duitse Westoverledingen, vlakbij de grens met Nederland. Westoverledingen behoort tot de regio Oost-Friesland, een streek in het uiterste noordwesten van de Duitse deelstaat Nedersaksen, grenzend aan de Nederlandse provincie Groningen in het westen.

Spanje

Waar Frenkie de Jong meedeed in de twee recente interlands van Oranje, tegen Malta en Finland, daar zat Olmo langs de kant. Hij raakte geblesseerd bij een training van het Spaanse team.

Hij miste daardoor al de WK-kwalificatie-wedstrijd tegen Georgië en kan ook dinsdag niet meedoen als de Europees kampioen het opneemt tegen Bulgarije. Spanje staat in de groep bovenaan met negen punten uit drie duels en is daarmee hard op weg naar het WK van volgend jaar.