Op deze dag maakt bondscoach Ronald Koeman de eerste keeper van Oranje voor het EK bekend

Ronald Koeman heeft in de voorbereiding afscheid genomen van Nick Olij, Quinten Timber en Ian Maatsen. Zij zijn net als Marten de Roon afgevallen voor het EK in Duitsland. Timber was vanaf maandag al niet fit, dus dat mag geen verrassing zijn. Ryan Gravenberch heeft wel de selectie gehaald, net als Ajacied Steven Bergwijn. Dat Maatsen niet mee is, is de grootste verrassing van de middag.