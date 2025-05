'Dat vinden wij vervelend': FC Barcelona-voorzitter spreekt zich uit over situatie Frenkie De Jong

Frenkie de Jong werd afgelopen week kampioen met FC Barcelona, dus de blik kan richting volgend seizoen. Dat doen de Catalanen ook snel, want met de contractsituatie van de Nederlander zijn ze niet erg tevreden.

Door de 0-2 zege bij stadsgenoot Espanyol mag FC Barcelona zich de beste club van Spanje noemen van dit seizoen. In het begin leek het er niet op dat De Jong, die toen ook meermaals met blessures lang de kant stond, daar een grote rol in zou spelen. De middenvelder knokte zich terug en was de laatste weken een steunpilaar in het elftal van Hansi Flick.

Contract

De Jong tekende in 2019 bij Barcelona en heeft momenteel nog een contract tot de zomer van 2026. Dat baart de club zorgen, zo erkent voorzitten Joan Laporta tegenover TV3. "De situatie is urgent, omdat Frenkie nog maar voor een jaar vastligt. Dat vinden wij vervelend. Samen met Pedri is Frenkie cruciaal voor dit Barcelona. Hij is een sleutelspeler voor mij in het slagen van ons project en we willen dat hij bij ons blijft."

Daar bleef het qua complimenten niet bij voor de Nederlander. "We zijn nu al twee maanden met elkaar in gesprek en Frenkie wil blijven. We willen dus allebei dezelfde kant op en ik denk dat we goed op weg zijn", stelt Laporta.

Droomweken

Naast het kampioenschap had De Jong ook in zijn privéleven wat te vieren. Samen met zijn vrouw Mikky Kiemeney deelden zij het heugelijke nieuws dat zij voor de tweede keer in verwachting zijn. Dat deelden ze niet op zomaar een dag, maar op de verjaardag van de voetballer.

Roken

Daar waar De Jong juist complimenten krijgt, moet doelman Wojciech Szczesny het ontgelden. De Pool, van wie bekend is dat hij af en toe een sigaret rookt, deed dit ook tijdens het kampioensfeest en dat schoot in het verkeerde keelgat bij een oud-speler van Barcelona.

