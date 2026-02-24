Ruben van Bommel stapte maandag even uit zijn eigen revalidatiewereld om vijftien jonge kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. In het St. Anna Ziekenhuis nam de 21-jarige PSV'er uitgebreid de tijd voor handtekeningen, foto’s en praatjes. Tegelijkertijd sprak Van Bommel openhartig over zijn zware blessure en de mentale steun die hij kreeg van oud-topspits Ruud van Nistelrooij. "Dat gaf energie."

Het ziekenhuisbezoek maakt indruk op Van Bommel. "Het zijn allemaal kinderen die iets ergs hebben. Dan is even langsgaan om handtekeningen uit te delen of foto’s te maken het minste wat je kunt doen", vertelt Van Bommel tegen onder meer Sportnieuws.nl. De PSV-aanvaller weet zelf als geen ander hoe het is om in een ziekenhuis terecht te komen. "Je weet wel waar ze doorheen gaan, maar sommigen kunnen niet eens geopereerd worden. Dat is natuurlijk veel erger…"

Seizoen abrupt beëindigd

Eind september sloeg het noodlot toe in de Eredivisiekraker tegen Ajax. Van Bommel verdraaide zijn knie op een akelige manier en wist vrijwel meteen dat het foute boel was. Het seizoen was voorbij, nog voordat het goed en wel begonnen was. Tóch pakte hij het razendsnel weer op, ondanks dat de teleurstelling groot was.

Al vóór zijn operatie werkte hij aan zijn herstel, gedreven door één belangrijk doel: zo goed mogelijk terugkomen. "Je kunt natuurlijk altijd wel oefeningen doen, zelfs voor de operatie. Het is namelijk heel belangrijk dat je die strekking na de operatie gelijk terug krijgt, zodat je bovenbeen weer worden aangestuurd door de spieren", vervolgt Van Bommel.

De operatie volgde op 2 oktober. Daarna begon een proces dat niet alleen fysiek, maar ook mentaal veel vergde. Van Bommel moest opnieuw leren om zijn been te buigen, moest weer leren lopen en vertrouwen op zijn eigen lichaam. "In principe had ik genoeg te doen”, zegt hij met een kleine glimlach.

Kleine stapjes vooruit

Ongeveer drie weken na de operatie stond hij weer op eigen benen. Inmiddels is Van Bommel alweer volop aan het trainen en maakt hij elke week zichtbare stappen. "Ik ben eigenlijk al best wel ver. Ik sta alweer op het veld en heb zondag zelfs een paar keer geschoten."

Rentree komt pas volgend seizoen

Toch tempert hij bewust de verwachtingen. Een snelle rentree zit er niet in. "Voor je gevoel kun je na vijf maanden wel weer voetballen, maar het gewricht moet ook nog herstellen." De progressie voelt goed, maar het vergt tijd. "Ik merk elke week dat ik een stapje verder kom, al is het een sprongetje op één been. Hoe vaker ik bepaalde oefeningen doe, hoe sneller het verbetert."

In theorie zou hij rond medio april of begin mei weer minuten kunnen maken, maar die optie is snel van tafel geveegd. "Als ik nog zou spelen, dan zou dat na zeven en een halve maand zijn." Het risico weegt simpelweg niet op tegen de mogelijke opbrengst. "Dat zou kunnen. Alleen, waarom zou je dat risico nemen als je al kampioen bent en je niet meer in de Champions League of KNVB Beker speelt? Dan kan ik misschien vijf minuten invallen in de laatste twee wedstrijden, maar ik vind dat je dan beter geen risico kunt nemen en gewoon verder opbouwen met trainingen."

Inspiratie uit appje van Ruud van Nistelrooij

Tijdens zijn ziekenhuisbezoek probeerde Van Bommel de kinderen ook hoop mee te geven. Hij vertelde dat een zware blessure 'héél moeilijk is, maar dat veel spelers er uiteindelijk sterker uitkomen'. Een voorbeeld is PSV-icoon Ruud van Nistelrooij.

De oud-topspits, die in zijn carrière zelf meerdere zware blessures meemaakte en toen zelfs een EK en toptransfer naar Manchester United misliep, stuurde Van Bommel een persoonlijk bericht. "Hij appte mij een heel mooi bericht, waarin hij vertelde hoe het met hem is gegaan. Dat gaf me best wel veel inspiratie en energie", erkent de 21-jarige aanvaller van PSV.

