Ronald Koeman Jr weet wel raad met Telstar-held Youssef El Kachati: 'Tegen mij heeft hij wel wat meer moeite'

Het was een lastige wedstrijd (2-2) voor Telstar-doelman Ronald Koeman Jr. Hij kreeg weinig schoten om zijn oren, maar zag toch twee ballen het net in gaan. Zeker als Youssef El Kachati het op zijn heupen gaat krijgen. "Ik probeer hem vaak tips te geven vanuit de keepers."

Ronald Koeman Jr. is bij Telstar één van de ervaren mannen in de selectie. Hij beleeft daarbij een geweldig seizoen met veel clean sheets al lukte dat donderdagavond tegen Willem II niet. "Nu net na de wedstrijd ben ik wel een beetje telerugesteld, je wil niet op die manier de 2-2 tegen krijgen. Maar we hebben nog alles om voor te spelen, dus dat is prima."

Krankzinnige spanning: Eredivisie-droom van Telstar blijft nog vol in leven na twee goals tegen Willem II Telstar en Willem II hebben met 2-2 het klassieke scorebord van Telstar in evenwicht gehouden. Het gelijke spel zal zuur voelen voor de Witte Leeuwen, die tot tien minuten voor tijd op voorsprong stonden. Zondag in Tilburg zal beslist worden wie volgend jaar in de Eredivisie speelt.

Zuur moment

Het was een lastige wedstrijd voor de zoon van de bondscoach, vond hij zelf. "Ik heb niet veel te doen gehad en dan krijg je toch twee doelpunten tegen. Dat is jammer. Maar ik vond dat we thuis het betere van het spel hebben gehad." De 2-2 was een vervelend moment voor de doelman. "Ik dacht dat ik niet goed stond, tijdens de wedstirjd. Maar ik heb het net teruggezien en hij schiet gewoon snel en met de punt. Er zit geen zwaai in, dan draait de bal heel gek en dat is moeilijk. Ik baal wel."

Dankzij een voorzet en een doelpunt van El Kachati start Telstar met een gelijkspel in Tilburg. Koeman Jr probeert de spits te omschrijven. "Het is een geweldige speler. Hij kan uit het niets de wedstrijd openbreken, dat zag je vanavond weer. Zondag kan hij het gaan doen voor ons."

Stuntspits Youssef El Kachati genoot ondanks gelijkspel van laatste wedstrijd bij Telstar: 'Je wordt hier gewaardeerd' Youssef El Kachati is de man van het moment bij Telstar. Ook tegen Willem II (2-2) was de spits bij beide doelpunten betrokken. Ondanks dat hij gaat vertrekken bij Telstar is het een man op een missie. "Op een gegeven moment sta je in de finale. Dat had niemand kunnen dromen. Maar goed, je staat er wel en dan wil ik hem winnen ook."

Duels met El Kachati

De doelman vertelt dat hij veel bezig is met de spits op de trainingen. "Daar heeft hij wel veel moeite met mij", lacht hij. "Dan schiet hij de bal nog weleens over de tribune. Maar ik probeer hem gewoon dingen bij te leren vanuit een keepersperspectief. En ik hoop dat hij daar wat mee doet."

Finalewedstrijd in Tilburg

En dat kunnen hele kleine dingen zijn: "Gewoon rustig blijven. Voor wedstrijden analyseren we natuurlijk de tegenstander en dan let ik op keepers, wat die keepers doen. En sommige keepers komen heel snel uit. Dan probeer ik hem tips te geven." En precies aan die tip had El Kachati veel. In de één op één bleef de Willem II-doelman lang staan, El Kachati bleef rustig en scoorde. "Hij maakte die geweldig af. Op naar zondag."

Alles over de Eredivisie

