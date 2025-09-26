Bram Bakker is te gast in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Hij deelt daarin zijn mooiste anekdote uit de voetballerij. Grappig genoeg is dat een eigen ervaring en niet een met een speler. Hij gaat daarvoor terug naar het EK in 1988. "Dat was het eerste moment in mijn leven dat ik in beeld kwam."

Voor iedere voetballiefhebber die het EK in 1988 heeft meegemaakt, blijft het één van de meest memorabele dagen uit hun leven. Het Nederlands elftal met Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, Marco van Basten en Wim Kieft, schreef historie door het EK te winnen. Tot op heden nog altijd de enige prijs die het Nederlands elftal ooit pakte.

Beluister De Maaskantine met Bram Bakker

Huldiging op de Amsterdamse grachten

Het zorgde voor een absolute weelde in Nederland. Al helemaal toen de spelers terug kwamen uit Duitsland. Ze werden op een boot door de grachten van Amsterdam gevaren, als ware een huldiging. Bram Bakker was daar ook. "Ik ben toen in de gracht gesprongen", bekent hij.

Het werd een historisch beeld waar Mart Smeets, destijds verslaggever bij de NOS, over sprak tijdens de huldiging. "Ik woonde daar vlakbij", vertelt Bakker. "Smeets zei dat het net zoiets was als toen de Beatles er waren. 'Mannen in de gracht drijven, zijn eerbiedwaardige huisvaders die het later aan hun kinderen vertellen'. Ik zei eerder die dag tegen mijn huisgenoot: vanmiddag lig in de gracht."

Band met de spelers

Bakker en zijn huisgenoot liepen naar het plekje van de rondvaartboot. "Daar stond een hokje en daar ben ik toen opgeklommen en erin gesprongen. Hij heeft er nog een foto van gemaakt. Dat was een soort moment... toppunt van gekkigheid natuurlijk", lacht hij. "Het was dus helemaal niet zo spontaan, maar ja joh. Ik was ook nog niet in functie, ik deed mijn co-schappen toen."

Later schepte het ook een band met de spelers die destijds gehuldigd werden op de boot. "Later heb ik ze in persoon mogen leren kennen en ze wisten allemaal: jij was diegene in het water. Dat schept ook gelijk een band, dat voelde leuk."

Beluister De Maaskantine

In de kersverse aflevering van De Maaskantine komt Bram Bakker op bezoek. De oud-sportpsychiater spreekt over het belang van het mentale welzijn van voetballers. Hij blikt terug op zijn rol in de media rondom Mohamed Ihattaren en deelt tal van anekdotes uit de voetballerij.

Aan tafel met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld komt naar voren: de nare blessure van Ruben van Bommel, het omgaan met tegenslagen, wordt de voetbalwereld door de ex-psychiater onder de loep genomen en komen er pikante stellingen en dilemma's voorbij.