Lionel Messi heeft voor een groot sportkledingmerk een advertentie opgenomen. Daarin gaat het over 'de toekomst van het spel'. En een speler van Ajax speelt daarin ook een rol, zo voorziet de Argentijn.

"De percfecte hand. Het begint met schudden. Het hangt af van een paar trucjes. Niets wordt aan het toeval over gelaten. Elke kaart wordt zorgvuldig behandeld", zegt de voice-over, terwijl de Argentijnse wereldkampioen met kaarten in de weer is.

"Een echte maestro weet hoe hij de kaarten moet uitkiezen", zo gaat het verder. "Het gaat om koppels vormen. Een hand vol aces, de perfecte tien. Zo kies je de toekomst van het spel uit."

Ajax

Op de kaarten staan namen en portretjes van jonge voetballers, zoals Rodrigo Mora (FC Porto), Kendry Páez (Strasbourg), Andrey Santos (Chelsea), Lily Johannes (dames Olympique Lyon, die vanaf haar tiende in Nederland woonde) en Rio Ngumoha. En ook Mika Godts is present. De 20-j arige Belgische buitenspeler van Ajax wordt door Messi op tafel gelegd.

Wie weet telt dit als een soort zegening, vergelijk met die keer toen een hele jonge Lamine Yamal (18) door Messi in bad werd gedaan. Nu is Yamal een superster bij FC Barcelona en het Spaanse team.

Eredivisie

Godts staat dit seizoen in de Eredivisie tot nu toe op twee goals en drie assists. In september maakte hij in de wedstrijd tegen PEC Zwolle allerlei gebaren, die leken te wezen op een bepaalde irritatie. Zelf zei hij na afloop dat het tegen een vriend was bedoeld en niet tegen critici.

Oud-Ajacied Marciano Vink viel het ook op en sprak zijn verbazing er over uit bij ESPN. "Als je scoort, komt er iets in je hersens vrij waardoor je gekke dingen doet. Of dingen die diep zitten komen opeens naar buiten", schetste Vink. "Misschien voelde hij zich gekwetst, door het feit dat Raúl Moro speelde op zijn positie bijvoorbeeld."

