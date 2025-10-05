Een emotionele avond in Florida leverde Inter Miami niet alleen drie punten op, maar ook een hoofdrol voor Lionel Messi. De Argentijn trakteerde op drie assists, terwijl vriend en oud-ploeggenoot Sergio Busquets werd geëerd bij zijn afscheid.

Messi had opnieuw een groot aandeel in de zege. De aanvoerder van Inter Miami had vanaf de eerste minuut de touwtjes in handen en zette de toon met zijn passing en vista. In de 32ste minuut bereidde hij de openingstreffer van Tadeo Allende voor, waarna Jordi Alba vlak voor rust op aangeven van Messi de voorsprong verdubbelde.

Na rust probeerde New England Revolution nog terug te komen via een doelpunt van Dor Turgeman, maar veel verschil maakte dat niet. Nog geen minuut later leverde Messi opnieuw een assist af, opnieuw op Allende, die zijn tweede van de avond maakte. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. De 38-jarige Argentijn staat dit seizoen inmiddels op 24 goals en 17 assists, goed voor liefst 41 doelpuntbijdrages in 26 wedstrijden.

'Hij blijft het bewijzen'

Voor Inter Miami was het een welkome overwinning na een mindere reeks in de competitie. Dankzij de zege blijft de ploeg van trainer Javier Mascherano derde in de Eastern Conference, achter koplopers Philadelphia en Cincinnati. De Reigers houden daarmee uitzicht op een gunstige uitgangspositie voor de play-offs.

Trainer Javier Mascherano, zelf ook een oud-ploeggenoot van Messi en Busquets bij FC Barcelona, kon zijn bewondering niet onderdrukken. "Hij blijft laten zien wat hij in huis heeft, maar bovenal zijn ambitie en wil om te presteren. Dat is ongeëvenaard", zei de coach na afloop over de Argentijn. Messi is pas de tweede speler ooit in de MLS die in één seizoen betrokken is bij meer dan veertig goals. Alleen Carlos Vela deed dat eerder, met 49 in 2019.

Sergio Busquets krijgt warm afscheid

Voor de aftrap stond het Lockhart Stadium stil bij het naderende afscheid van Sergio Busquets. De 37-jarige middenvelder stopt na dit seizoen met profvoetbal en werd uitgebreid gehuldigd door ploeggenoten en fans. "Ik denk dat ik in de toekomst wel coach wil worden, maar eerst neem ik liever een sabbatical", zei Busquets zichtbaar geëmotioneerd.

Tekst gaat verder onder foto

i Sergio Busquets wordt gehuldigd voor de aftrap. ©Getty Images

Jacht op MLS-titel

Inter Miami speelt in de resterende twee duels van de reguliere competitie nog tegen Atlanta United (12 oktober) en Nashville (19 oktober). Daarna beginnen de play-offs, waar Messi en zijn ploeggenoten hopen hun eerste MLS-titel te veroveren.