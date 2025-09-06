Oranje-bondscoach Ronald Koeman blikte zaterdagavond vooruit op de partij tussen Nederland en Litouwen. Maandag probeert Oranje in het Baltische land drie punten op te halen in de WK-kwalificatiewedstrijd.

Koeman gaf op de persconferentie aan dat ditmaal op de training geen intern duel tussen basisspelers en reserversepelers is gespeeld. Dat gebeurde wel in de aanloop naar de interland tegen Polen. En toen wonnen de reserves.

Hij zei: "We hebben aandacht besteed aan deze wedstrijd met een 11 tegen 11 op de training, maar er was geen sprake van een basiself tegen de reserves. We hadden de boel een beetje door elkaar gehusseld."

'Beter kunnen'

Over zijn verwachtingen zei Koeman dit: "Het zal morgen net zo'n wedstrijd worden als tegen Polen. Dan kunnen we laten zien dat we het beter kunnen dan donderdag. We zullen zo snel mogelijk moeten spelen en mensen in de zestien moeten hebben. In de laatste pass moet het beter. Dat was niet altijd goed, maar dat wil niet zeggen dat het een slechte wedstrijd was. De tweede helft werd het wat minder snel."

Denzel Dumfries

Naast Koeman zat Denzel Dumfries, die donderdag thuis tegen Polen de enige goal voor Nederland maakte (uitslag 1-1). "Bijzonder om tegen een nieuw land te spelen", aldus de verdediger van Inter.

"De faciliteiten zijn uitstekend, het is een prima stadion. Ik ben ook nog niet in topvorm zo aan het begin van het seizoen, maar als je wedstrijd hebt moet de knop om en moet je er staan. Het doet er niet zoveel toe hoeveel doelpunten ik maak, maar dat we de drie punten pakken en ons plaatsen voor het WK van volgend jaar."

Fout

Koeman ontdekte pas onlangs dat in de WK-kwalificatie bij een gelijk aantal punten tussen twee of meer landen het doelsaldo doorslaggevend is, en niet het onderling resultaat. Waarom wist hij dat niet eerder?

"Dat was een fout", erkent hij. "Ik was uitgegaan van hoe het bij een EK gaat, dat het om het onderling resultaat gaat. Daarvan was ik niet op de hoogte, sorry, helaas."

