FC Porto-trainer Francesco Farioli staat donderdagavond in de Europa League voor een bijzondere confrontatie. De voormalig Ajax-coach treft FC Utrecht in Stadion Galgenwaard. Het brengt hem terug naar een uiterst pijnlijke plek, wat gezorgd heeft voor een diep litteken. Niet voor de Portugese grootmacht, maar voor de Italiaanse trainer persoonlijk.

De Eredivisie zal altijd een bijzondere plek in het hart van Francesco Farioli houden. Als coach van Ajax leek hij het onmogelijke te bereiken: een club die gebukt ging onder de schaduw van een dramatisch seizoen weer naar de titel brengen. In de laatste fase van de competitie verspeelden hij en zijn ploeg het echter volledig. Het verval van de Amsterdammers begon op pijnlijke wijze tegen FC Utrecht, waar ze in de Galgenwaard onverwachts een afstraffing kregen.

Diep litteken voor Farioli

Voor Farioli is de Galgenwaard veel meer dan zomaar een stadion; het is de plek waar hij een diep litteken opliep. Hier sloeg het sprookje van Ajax abrupt om in een nachtmerrie. Sébastien Haller, Miguel Rodríguez en Paxten Aaronson brachten een genadeloze afstraffing toe, waardoor Ajax met hangende schouders het veld verliet. De historische 4-0-nederlaag was niet alleen een sportieve klap, maar ook een flinke emotionele mokerslag voor het vertrouwen.

Het was de eerste scheur in het fundament van Ajax dat Farioli zo zorgvuldig had opgebouwd: een voorsprong van zeven punten met slechts vier wedstrijden te gaan. Wat volgde waren wedstrijden die de pijn alleen maar vergrootten: een gelijkspel tegen Sparta, een nederlaag tegen NEC in wat de kampioenswedstrijd had moeten zijn, en uiteindelijk de definitieve teleurstelling tegen FC Groningen. De titel, die zo dichtbij leek, was weg. Voor de fans en Farioli blijft het pijnlijk, een litteken.

'Het doet nog steeds pijn en waarschijnlijk altijd'

Bij zijn terugkeer in Stadion Galgenwaard met FC Porto blikt Farioli nog één keer terug op het pijnlijke verloop van het seizoen. "Het had me trots gemaakt als we de titel hadden gepakt. Het doet nog steeds pijn dat het niet is gelukt en dat zal het waarschijnlijk altijd blijven doen", vertelde hij op de persconferentie, daags voor het Europa League-duel tegen FC Utrecht.

Géén revanche

Voor Farioli is de Europese ontmoeting speciaal, maar hij wil niets weten van revanchegevoelens. "Nee, dit is geen revanche. Het is een gewone wedstrijd die we proberen te winnen", benadrukte de trainer, die met FC Porto alleen verloor van Nottingham Forest in de Europa League en in de competitie ongeslagen aan kop staat. Donderdagavond om 18.45 uur wordt het hoe dan ook een bijzondere confrontatie, een kans om een litteken wat te verzachten, ook al zal de pijn nooit volledig verdwijnen.

