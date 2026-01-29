Rond Arne Slot is de afgelopen dagen een flinke mediastorm ontstaan. De Liverpool-trainer staat al enige tijd onder druk wegens de wisselvallige prestaties. Daar kwam nog een eens bij dat clublegende Xabi Alonso na zijn ontslag bij Real Madrid wel erg openlijk solliciteerde na de functie van Slot. Dat schoot bij analist Hans Kraay Junior in het verkeerde keelgat.

"Ik heb me kapot geërgerd aan Xabi Alonso", begint Kraaij in zijn column voor Voetbal International. Tegelijkertijd plaatst hij direct een nuance. "Een geweldige voetballer, en als trainer heeft hij bij Bayer Leverkusen echt iets neergezet", erkent de analist over de Spanjaard die in Duitsland kampioen werd. Ook het feit dat Real Madrid afgelopen zomer bij hem uitkwam, verbaast hem niet. "Niemand stond ervan te kijken dat zij voor hem kwamen."

'Ik vind het werkelijk zwaar onbeschoft'

De waardering slaat bij Kraaij echter snel om in ergernis. De analist stoort zich vooral aan de manier waarop Alonso zich na zijn vertrek bij Real Madrid nadrukkelijk in de kijker zette bij Liverpool. "Maar om dan zo ongegeneerd te solliciteren op de baan van Arne Slot…", schrijft Kraaij. "Ik vind het werkelijk zwaar onbeschoft." Volgens hem gaat de Spanjaard daarmee een duidelijke grens over, door openlijk te hinten op de functie van een collega die nog volop aan het roer staat bij Liverpool.

Kraaij haalt daarbij aan dat Alonso zelf contact zou hebben opgenomen met de Engelse roddelpers. "En daar heeft hij openlijk de jacht op Slot ingezet door te zeggen: Als Liverpool komt, stap ik in. Dit is niet het gedrag van een grote trainer", stelt de analist van ESPN. Volgens hem zorgde dat bewust voor extra onrust rond Slot, die toch al onder een vergrootglas ligt.

Arne Slot pareert knap

De reactie van Slot zelf kon bij Kraaij juist op waardering rekenen. De Liverpool-trainer werd tijdens een persconferentie geconfronteerd met vragen over mogelijk contact met Alonso. Slot reageerde zichtbaar verbaasd en noemde het 'met afstand de meest vreemde vraag' die hij in zijn trainerscarrière had gekregen. Op geheel eigen wijze maakte hij vervolgens korte metten met de suggestie, iets wat Kraaij typeert als slim en beheerst optreden in een ongemakkelijke situatie.

Ondertussen bleef Alonso in Spanje de geruchten voeden door te laten weten dat hij 'hoog op lijstjes' zou staan voor de toekomst bij Liverpool, al zou de clubleiding voorlopig vasthouden aan Slot. Voor Kraaij is juist dát het probleem: uitspraken die niets toevoegen, maar wel onnodig druk zetten op een collega.

Zorgen houden aan

De klinkende thuiszege in de Champions League tegen Qarabag (6-0) kwam voor Liverpool als geroepen. De ploeg van Slot verzekerde zich daarmee als derde van een plek bij de eerste acht, waardoor de tussenronde wordt ontlopen. Een welkom voordeel in een overvol speelschema en met het oog op de vele blessures. In de Premier League zijn de zorgen echter groter. Afgelopen weekend ging Liverpool onderuit tegen Bournemouth (3-2) en blijft het steken op een teleurstellende zesde plaats.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.