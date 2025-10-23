VOETBAL
Oppermachtig AZ wint met minimale cijfers in Conference League: Alkmaarders van de hatelijke nul af

Redactie Sportnieuws.nl • 20:43, 23-10-2025 / Laatste Update: 20:47, 23-10-2025
Sven Mijnans viert de 1-0 © Getty Images
Sven Mijnans viert de 1-0 © Getty Images

AZ speelde donderdag zeer overtuigend tegen Slovan Bratislava, maar kon dat niet in de score uitdrukken. Het duel in de Conference League eindigde slechts in 1-0. Daardoor zijn de Alkmaarders wel van de hatelijke nul af in de competitie.

Het duurde lang voordat de wedstrijd tussen AZ en Slovan Bratislava echt op gang kwam. Een paar minuten voor rust opende Sven Mijnans de score, door een voorzet van Denso Kasius. Even later kreeg de middenvelder dé kans om ook de tweede goal van de avond te maken, maar hij miste een dubieuze penalty.

Ibrahim Sadiq - vervanger van Troy Parrott in de spits - schoot van net buiten de zestien op de lat. Dat schot werd blijkbaar een heel klein beetje van richting veranderd, want voormalig Vitesse-speler Guram Kashia raakte de bal lichtjes met de hand. De VAR vond het een strafschop.

Troy Parrott

In de tweede helft kreeg AZ kans na kans, maar had de thuisploeg moeite met doelpunten maken. Ook Parrott, inmiddels ingevallen, kon daar weinig aan veranderen. In de slotfase kregen de bezoekers nog wel een rode kaart, door een charge op de veelbesproken AZ-verdediger Wouter Goes. Sandro Cruz moest in de 87e miuut het veld verlaten.

AZ is van de nul af in de Conference League. De Alkmaarders verloren het eerste duel met liefst 4-0 van AEK Larnaca, na een snelle rode kaart. Donderdag leverde dus wel drie punten op in Alkmaar. Mexx Meerdink keek geblesseerd vanaf de tribune toe. De spits mocht onlangs zijn opwachting maken bij het Nederlands elftal, maar liep een zware blessure op op de training.

90'
Wissel
AZAZ
21:38 10-23-2025

Speler uit

Uit
Kees Smit
Kees Smit
In
Dave Kwakman
Dave Kwakman
87'
Red Card
Slovan BratislavaSlovan Bratislava
21:35 10-23-2025

Rode kaart

Sandro Cruz
Sandro Cruz
85'
Wissel
Slovan BratislavaSlovan Bratislava
21:33 10-23-2025

Speler uit

Uit
Kyriakos Savvidis
Kyriakos Savvidis
In
Alen Mustafic
Alen Mustafic
85'
Wissel
Slovan BratislavaSlovan Bratislava
21:33 10-23-2025

Speler uit

Uit
Andraz Sporar
Andraz Sporar
In
Artur Gajdos
Artur Gajdos
83'
Gele kaart
Slovan BratislavaSlovan Bratislava
21:31 10-23-2025

Gele Kaart

Danylo Ignatenko
Danylo Ignatenko
77'
Gele kaart
Slovan BratislavaSlovan Bratislava
21:25 10-23-2025

Gele Kaart

Kenan Bajric
Kenan Bajric
74'
Wissel
Slovan BratislavaSlovan Bratislava
21:22 10-23-2025

Speler uit

Uit
Cesar Blackman
Cesar Blackman
In
Alasana Yirajang
Alasana Yirajang
74'
Wissel
Slovan BratislavaSlovan Bratislava
21:22 10-23-2025

Speler uit

Uit
Rahim Ibrahim
Rahim Ibrahim
In
Robert Mak
Robert Mak
72'
Wissel
AZAZ
21:20 10-23-2025

Speler uit

Uit
Isak Steiner Jensen
Isak Steiner Jensen
In
Ro-Zangelo Daal
Ro-Zangelo Daal
72'
Wissel
AZAZ
21:20 10-23-2025

Speler uit

Uit
Weslley Pinto
Weslley Pinto
In
Matej Sin
Matej Sin
64'
Wissel
AZAZ
21:12 10-23-2025

Speler uit

Uit
Ibrahim Sadiq
Ibrahim Sadiq
In
Troy Parrott
Troy Parrott
64'
Wissel
Slovan BratislavaSlovan Bratislava
21:12 10-23-2025

Speler uit

Uit
Nino Marcelli
Nino Marcelli
In
Kevin Wimmer
Kevin Wimmer
58'
Gele kaart
Slovan BratislavaSlovan Bratislava
21:06 10-23-2025

Gele Kaart

Dominik Takac
Dominik Takac
58'
Gele kaart
AZAZ
21:06 10-23-2025

Gele Kaart

Ibrahim Sadiq
Ibrahim Sadiq
45'
20:35 10-23-2025

Gemiste strafschop

44'
Goal
AZAZ
20:29 10-23-2025

Regelmatige doelpunt

Goal
Sven Mijnans
Sven Mijnans
Assist
Denso Kasius
Denso Kasius
15'
Gele kaart
Slovan BratislavaSlovan Bratislava
20:00 10-23-2025

Gele Kaart

Cesar Blackman
Cesar Blackman
13:38 10-23-2025

Hartelijk welkom bij het liveblog van het duel tussen AZ en Slovan Bratislava in de Conference League!

Voor AZ is er werk aan de winkel in Europa. De ploeg verloor het eerste duel met maar liefst 4-0 van AEK Larnaca, mede door een vroege rode kaart.

De wedstrijd tegen de Slowaken begint om 18.45 uur. Makkelijk zal het niet worden, want de club uit de hoofdstad Bratislava is nog ongeslagen in de vaderlandse competitie.

Mexx Meerdink

Voorafgaand aan de wedstrijd sprak hij daarover met Ziggo Sport. "Ik heb één dag gebaald. Flink gebaald", vertelde Meerdink. "Alles gegeten wat eigenlijk niet goed was. Ik belde mijn vriendin gelijk: 'Haal alles wat niet goed voor me is'. Maar daarna gelijk de knop omgezet en geschakeld wat het beste is op dit moment voor mij. Daar ben ik nu hard mee bezig."

Bij thuiskomst was er een emotioneel moment met zijn ouders. Vader Martijn, zelf ook oud-voetballer, raakte ook ooit zwaar geblesseerd bij het Nederlands elftal. "Hij dacht gelijk terug aan dat moment en toen raakte hij ook in tranen. Mijn moeder en ik ook toen ik het vertelde. Het was een soort zelfde moment, eigenlijk", baalde Meerdink. Het was heel zuur, maar het gaat goed komen. Zeker", was hij vastberaden.

