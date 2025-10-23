AZ speelde donderdag zeer overtuigend tegen Slovan Bratislava, maar kon dat niet in de score uitdrukken. Het duel in de Conference League eindigde slechts in 1-0. Daardoor zijn de Alkmaarders wel van de hatelijke nul af in de competitie.

Het duurde lang voordat de wedstrijd tussen AZ en Slovan Bratislava echt op gang kwam. Een paar minuten voor rust opende Sven Mijnans de score, door een voorzet van Denso Kasius. Even later kreeg de middenvelder dé kans om ook de tweede goal van de avond te maken, maar hij miste een dubieuze penalty.

Ibrahim Sadiq - vervanger van Troy Parrott in de spits - schoot van net buiten de zestien op de lat. Dat schot werd blijkbaar een heel klein beetje van richting veranderd, want voormalig Vitesse-speler Guram Kashia raakte de bal lichtjes met de hand. De VAR vond het een strafschop.

In de tweede helft kreeg AZ kans na kans, maar had de thuisploeg moeite met doelpunten maken. Ook Parrott, inmiddels ingevallen, kon daar weinig aan veranderen. In de slotfase kregen de bezoekers nog wel een rode kaart, door een charge op de veelbesproken AZ-verdediger Wouter Goes. Sandro Cruz moest in de 87e miuut het veld verlaten.

AZ is van de nul af in de Conference League. De Alkmaarders verloren het eerste duel met liefst 4-0 van AEK Larnaca, na een snelle rode kaart. Donderdag leverde dus wel drie punten op in Alkmaar. Mexx Meerdink keek geblesseerd vanaf de tribune toe. De spits mocht onlangs zijn opwachting maken bij het Nederlands elftal, maar liep een zware blessure op op de training.

Voorafgaand aan de wedstrijd sprak hij daarover met Ziggo Sport. "Ik heb één dag gebaald. Flink gebaald", vertelde Meerdink. "Alles gegeten wat eigenlijk niet goed was. Ik belde mijn vriendin gelijk: 'Haal alles wat niet goed voor me is'. Maar daarna gelijk de knop omgezet en geschakeld wat het beste is op dit moment voor mij. Daar ben ik nu hard mee bezig."

Bij thuiskomst was er een emotioneel moment met zijn ouders. Vader Martijn, zelf ook oud-voetballer, raakte ook ooit zwaar geblesseerd bij het Nederlands elftal. "Hij dacht gelijk terug aan dat moment en toen raakte hij ook in tranen. Mijn moeder en ik ook toen ik het vertelde. Het was een soort zelfde moment, eigenlijk", baalde Meerdink. Het was heel zuur, maar het gaat goed komen. Zeker", was hij vastberaden.

